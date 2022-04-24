خطوات التقديم في حج القرعة لوزارة الداخلية 2022 وطرق سداد الرسوم

أعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها صادر منذ قليل، ونشر عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، بدء تلقي طلبات الحج من اليوم الأحد ويستمر التقديم حتى 6 مايو المقبل، لذا يكثر البحث والتساؤلات عبر موقع جوجل عن خطوات التقديم في حج القرعة لوزارة الداخلية 2022.

وفي هذا الصدد، تستعرض الوطن فيما يلي، خطوات التقديم في حج القرعة لوزارة الداخلية 2022.

خطوات التقديم في حج القرعة لوزارة الداخلية 2022

على الراغبين في أداء فريضة الحج، تقديم الطلبات إلى أي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية ويتم كتابة الرقم القومي في طلب الحج مع مراعاة تأكيد إرفاق الإقرارات وصور المستندات المطلوبة مع نموذج طلب الحج.

وبالنسبة لمن تقدم بطلب الحج في المراكز أو الأقسام عليه تسديد تكاليف طلب الحج بها.

أما بالنسبة لمن تقدم بطلب إلكتروني أو مكالمات صوتية فإنه يتم خصم مبلغ طلب الحج من خلال بطاقة الائتمان، حيث لا يعتبر الطلب مقبولاً إلا بعد سداد قيمته المالية.

شروط القبول بحج القرعة

ويشترط توفر بعض الشروط في المتقدمين لـ حج القرعة، حيث يجب تقديم بيان حالة صحية يشترط فيه خلوه من الأورام والفشل الكلوي وتليف الرئة و الأمراض النفسية وألزهايمر.

كما يشترط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية للقاحات المعتمدة دولياً ضد فيروس كورونا.

وألا يكون المتقدم قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته ويقدم إقرار على ذلك، وإذا ثبت سابقة أدائه لفريضة الحج لا يقبل طلبه.

ويشترط أن يكون المتقدم كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك ومصري الجنسية وألا يقل سن الرجال منهم عن (25 عاماً وحتى أقل من 65 عاماً)، ويستثنى من شرط السن المرافق لأحد والديه.