طرق تقديم طلبات حج القرعة بـ«الداخلية» وضوابط القبول.. 6 مايو آخر موعد

بدأت وزارة الداخلية منذ ساعات تلقي طلبات التقدم لحج القرعة لهذا العام ويستمر التقديم حتى يوم الجمعة الموافق 6 مايو المقبل، وهو ما يحظى باهتمام الكثيرين نظرًا لأسعاره المناسبة مقارنة بنظام الحج والسفر التابعة لشركات ومؤسسات أخرى.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» كيفية تقديم طلبات حج القرعة التابع لوزارة الداخلية 2022، إذ توجد العديد من الطرق والأماكن التي يمكن التقديم من خلالها وذلك وفق بيان الوزارة.

كيفية تقديم طلبات حج القرعة التابع لوزارة الداخلية

يمكن تقديم الطلبات بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكل مديريات الأمن التابع لها الشخص ومحل سكنه.

ومن ضمن طرق تقديم طلبات حج القرعة التابع لوزارة الداخلية، الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك على رقم (27983000 – 02) وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومي السارية.

كما يمكن تقديم الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وموقع وزارة الداخلية الإلكتروني.

ومن المقرر أن يتمّ إجراء قرعة علنية من خلال المنظومة الإلكترونية لحجاج مديريات الأمن وفقاً للجدول الزمني الذي سيتمّ الإعلان عنه من قبل الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية.

ضوابط القبول بحج القرعة

يجب على المتقدم لحج القرعة أن يختار الجهة التي يريد الحج من خلالها سواء كانت (قرعة – سياحة – تضامن).

ويشترط أن يكون التقدم لمرة واحدة فقط لأي من تلك الجهات المنظمة للحج.

يتمّ قبول الطلبات وفقاً للنماذج المعدة والمتوفرة بمراكز وأقسام الشرطة، مع توقيع المواطن بنفسه على الطلب، وفى حالة وجود مرافق يوقع بجوار توقيع مقدم الطلب مع مراعاة سداد الرسوم المقررة.

ويرفق بنموذج طلب الحج الورقي صورة بطاقة الرقم القومي مع مراعاة تأكّيد إرفاق الإقرارات وصور المستندات المطلوبة من المتقدم لحج القرعة.

وبمجرد غلق باب التقدم يعد الطلب مدرجاً ضمن قرعة تلك الجهة فقط، ولا يجوز للشخص إلغاء الطلب والتقدم إلى أي جهة أخرى عقب إجراء القرعة.