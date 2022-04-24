جولة في المحافظات.. احتفالات عيد تحرير سيناء و«مليار إلا ربع» لطرق البحيرة (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية بسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «جولة في المحافظات.. افتتاح موسم الصيد الجديد في بحيرة البردويل بشمال سيناء»، حيث شهدت محافظات الجمهورية أمس، أحداثا مهمة ومتنوعة، ففي محافظة شمال سيناء، جرى افتتاح موسم الصيد في بحيرة بردويل، ضمن خطة تنمية وتطوير البحيرة.

احتفالات عيد تحرير سيناء

وأوضح التقرير، أنّ محافظة شمال سيناء، شهدت إعلان مديرية الثقاف، انطلاق احتفالات عيد تحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة بقصر ثقافة العريش، حيث تضمّنت الاحتفالات، عرضا لفرقة السويس للآلات الشعبية، وفرقة بورسعيد للفنون الشعبية، وأمسية شعرية للأدباء.

743 مليون جنيه لمشروعات الطرق بالبحيرة

وفي محافظة البحيرة، أوضح التقرير انتهاء 83% من إجمالي الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2021-2022، التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار جنيه، وخلال الربع الثالث من الخطة، جرى اعتماد 743 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات في قطاعات رصف الطرق والكباري وتحسين البيئة والكهرباء والأمن والمرور.

7 مجمعات لخدمة المزارعين من أصل 30 بسوهاج

وأتمّ التقرير، أنّ محافظة سوهاج شهدت الانتهاء من إنشاء 7 مجمعات لخدمة المزارعين، ضمن خطة إنشاء 30 مجمع خدمات زراعية بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».