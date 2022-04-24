تفاصيل حادث أتوبيس المدينة المنورة.. والحالة الصحية للمصابين «صور»

تصدرت تفاصيل حادث أتوبيس المدينة المنورة الذي سقط فيه عدد من المعتمرين المصريين، اهتمامات الشارع المصري خلال الساعات الماضية، وهو الحادث الذي وقع على طريق الهجرة بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، حيث كان المعتمرون في طريقهم للعودة، لكن اصطدمت الحافلة بتريلا ما أدى إلى وفاة مواطن مصري وإصابة 12 آخرين.

والمفارقة أن الحادث الذي وقع صباح أمس الأول، تزامن مع حادث آخر توفي فيه مهندس مصري يدعى سامح إبراهيم عزام من محافظة دمياط وزوجته خلال عودتهما من المدينة إلى مكة بعد الانتهاء من أداء العمرة.

تفاصيل حادث أتوبيس المدينة المنورة.. بيان من الخارجية يوضح

وزارة الخارجية المصرية أصدرت، مساء أمس، بيانا بشأن تفاصيل حادث أتوبيس المدينة المنورة، قالت فيه إن الحافلة كانت تقل 51 معتمرا من جنسيات مختلفة، وتسبب الحادث في وفاة مواطن مصري يدعى محمد سعيد إبراهيم السيد من محافظة الإسكندرية وعمره 41 عاما، كما أصيب 12 آخرين.

ووقع الحادث في السادسة من صباح يوم الجمعة بطريق الهجرة السريع عند الكيلو 140 بين مكة والمدينة، بحسب ما جاء في بلاغ تلقاه الهلال الأحمر السعودي، الذي وجه بدوره حافلة الإصابات المتعددة للتعامل مع الحادث على الفور.

وذكرت قناة «العربية» أمس، أن 32 فرقة إسعافية شاركت في التعامل مع الحادث، وتضمنت 20 فرقة إسعاف من منطقة الحادث، و6 من منطقة مكة و6 فرق تتبع الشؤون الصحية.

تحركات القنصلية المصرية في جدة بعد حادث المعتمرين

وإثر الحادث، أجرت القنصلية المصرية العامة في مدينة جدة اتصالات مكثفة مع مختلف الجهات السعودية المعنية كهيئة الشؤون الصحية والهلال الأحمر السعودي وإدارة الطرق، التي أبدت تعاونا كبيرا مع القنصلية، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.

كما كلفت القنصلية العامة المصرية في جدة، أحد موظفيها بالتوجه فورا إلى المدينة المنورة لمتابعة الحادث، والعمل على إنهاء كل الإجراءات ذات الصلة، حيث تقرر دفن المواطن المتوفى في مقابر البقيع بالمدينة.

الحالة الصحية لمصابي أتوبيس السعودية من المصريين وأسماؤهم

أما بشأن الحالة الصحية للمصابين الـ12 في حادث الأتوبيس في السعودية، فقد تلقى 11 منهم الإسعافات اللازمة وغادروا المستشفى، فيما لا يزال هناك معتمر وحيد يتلقى العلاج بأحد المستشفيات، وفق وزارة الخارجية.

أما أسماء المصابين فهم: إبراهيم النوري ومحمد عبدالله وعمرو محمد ومحمد مصطفى وعلي عبدالحميد وحسان يوسف وراجا أحمد ومحمد أحمد وأيمن مصطفى ورفيق سعيد وعلي عطية ومحمد مبارك.