انقلاب حافلة بالمدينة المنورة.. الضحايا 8 معتمرين مصريين و43 جريحا

أسفر انقلاب حافلة بالمدينة المنورة عن مصرع 8 معتمرين يحملون الجنسية المصرية إثر انقلاب حافلة بالمدينة المنورة، بينما أصيب 43 راكبًا في حادث طريق في السعودية جرّاء تصادم بين حافلة وشاحنة، أدى إلى تهشم واجهة الشاحنة، ومن ثم انقلابها على الطريق السريع قبل الوصول إلى مكة المكرمة، حيث كان يفصل المعتمرين عن مكان إقامتهم في إحدى الفنادق كيلومترات قليلة.

انقلاب حافلة بالمدينة المنورة

ويشار إلى أن انقلاب حافلة بالمدينة المنورة كان على متنها عشرات المعتمرين حيث وقع الحادث على طريق الهجرة السريع في المدينة المنورة، وفقًا لتقرير جريدة رؤية الإمارات، وتم نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات القريبة من مكان الحادث المأساوي الذي وقع بعد بلدة «اليطمة» التي تبعد نحو 90 كيلومترًا عن المدينة المنورة.

إرسال 20 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث

واصطدمت حافلة المعتمرين ثم انقلبت على طريق المزدحم، وهو من الطرق الرئيسية التي تربط بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأفادت تقارير يومية نشرتها «عربية نيوز» أنه تم إرسال أكثر من 20 سيارة إسعاف ووحدة رعاية متقدمة من المدينة المنورة وخدمات دعم أخرى إلى الموقع.

وفاة مهندس وزوجته في انقلاب حافلة بالمدينة النورة

ويذكر أنّه من بين ضحايا انقلاب حافلة بالمدينة المنورة مهندس ثلاثيني مصري يدعى سامح إبراهيم عزام وزوجته صاحبة الـ25 عامًا، إذ رحلت وفي أحشائها جنينًا في الشهر السابع بعد انتظار للإنجاب دام 3 سنوات.

وقال مجدي شعيب، خال المهندس سامح إبراهيم عزام، أنّه سيتم دفن جثمان نجل شقيقته وزوجته في مكة المكرمة بالسعودية وسيتم عمل توكيل لدفنه هناك، وذلك نظرًا لارتفاع تكلفة نقلهم إلى مصر، مشيرًا إلى أنّه عقب انتهاء مراسم الدفن سيتم إقامة عزاء للراحلين في مسقط رأسهم بقرية سبتاي بمحافظة دمياط.