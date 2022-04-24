مصر تعزي لبنان في ضحايا غرق مركب قبالة ساحل مدينة طرابلس

أعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للشعب اللبناني الشقيق، ولذوي ضحايا المركب الذي غرق قبالة ساحل مدينة طرابلس اللبنانية، وأسفر عن وفاة مجموعة من الأشخاص ممن كانوا على متنه، مع استمرار عمليات البحث حاليًا.

مصر تؤكد وقوفها بجانب لبنان.. وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين

وأكّدت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم، وقوفها بجانب لُبنان الشقيق في هذا الحادث الأليم، مُتمنية الشفاء العاجل للناجين والمُصابين، ومُشددة في الوقت ذاته على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لوضع حد لظاهرة قوارب الهجرة غير الشرعية التي باتت تؤرق ضمير الإنسانية.