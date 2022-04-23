وزير الخارجية العراقي: التدخل التركي يعد اعتداء على سيادة أراضينا

قال وزير خارجية العراق فؤاد حسين، إنّ التدخل التركي يعد اعتداء على السيادة العراقية، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

وفي وقت سابق، استنكر سياسيون عراقيون الهجمات التركية، وطالبوا تركيا باحترام حسن الجوار، فيما تواصل الأوساط العراقية استنكار ورفض الهجمات التركية بمشاركة حزب PDK على جنوب كردستان.

هجمات تركية على على جنوب كردستان

ويشار إلى أنّ الجيش التركي، يواصل منذ السابع عشر من الشهر أبريل الجاري، شن هجمات على قوات حرب العصابات في مناطق جنوب كردستان، بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

تنديد عراقي بالهجمات التركية

وفي هذا السياق، ندد رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، بالتدخل العسكري التركي، واصفا إياه بالخطورة، مؤكدا أنه لا ينبغي التسامح معه، مضيفًا: «موقفنا مبدئي وثابت على ضرورة منع استخدام الأراضي العراقية كنقطة انطلاق لمهاجمة أراضي دول الجوار».

من جهته، دعا وزير الخارجية فؤاد حسين دول الجوار إلى «الابتعاد عن الأعمال العسكرية التي تمس طبيعة العلاقات الثنائية الودية».

انتهاك السيادة العراقية

وكانت رئاسة العراق قد أدانت الهجمات التركية على جنوب كردستان، واصفة إياها بأنها انتهاك للسيادة العراقية وتهديد للأمن القومي، مشيرة إلى أن تكرار هذه الهجمات أمر غير مقبول.

لكن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ظل من الأصوات النادرة في العراق، التي لم توضح موقفها من هجمات الإبادة الجماعية التي شنتها تركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني.

من جانبه، رد السياسيون الأوروبيون على عملية تركيا في كردستان العراق، بأن أولئك الذين يصرخون في وجه بوتين أصم وأغبياء، بالنسبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على حد تعبيرهم، بينما طالب سياسيون أوروبيون من أصل تركي تركيا بإنهاء عمليتها العسكرية عبر الحدود على الفور، وانتقدوا أيضًا صمت دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.