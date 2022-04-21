الخارجية الأردنية: السلام بين فلسطين وإسرائيل يتطلب إنهاء الاحتلال

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إنّه طالب بإقفال باب المغاربة في المسجد الأقصى، ومنع دخول غير المسلمين إليه في العشر الأواخر من شهر رمضان، للعودة إلى ما كان عليه الحال قبل العام 2000، موضحا أنّ هذا الأمر من شأنه إعادة التهدئة ووقف التوتر والعنف الذي يؤذي الأشقاء في فلسطين، ويحرمهم من أداء شعائهم الدينية خلال الشهر الفضيل.

تحقيق السلام العادل والشامل

وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي بحضور السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أنّ ما تشهده المنطقة من توتر، انعكاس للحال العام، مشيرا إلى غياب حقيقي لأي تقدم بهدف تحقيق السلام العاد والشامل، الذي نسعى جميعا من أجله.

شروط السلام بين فلسطين وإسرائيل

وتابع وزير الخارجية الأردني، أنّ السلام يتطلب إنهاء الاحتلال، وإعلان دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية، موضحا أنّ القانون الدولي ومبادرة السلام الدولي تنص على التزامات لإنهاء الصراع، خاصة وأنّ تبعات المشكلات كارثية: «القدس فوق السياسة، والقدس جامع، وعلى الجميع اتخاذ الخطوات المتاحة لحماية القدس والمقدسات الدينية».