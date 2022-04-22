الخارجية الروسية تؤكد استعداد موسكو لإجراء حوار نزيه مع واشنطن

أعربت الخارجية الروسية، اليوم، عن استعدادها لإجراء حوار نزيه مع الولايات المتحدة الأمريكية، للحد الذي يجعل واشنطن مستعدة لذلك، فيما أكد نائب مدير إدارة أمريكا الشمالية بالخارجية سيرجي كوشيليف، أن موسكو تدرك جيدا أن أي حالات نزاع تنتهي بالمفاوضات.

الخارجية الروسية : المفاوضات وسيلة موسكو الوحيدة لتعزيز سياساتها

وقال نائب مدير إدارة أمريكا الشمالية في الخارجية الروسية، خلال طاولة مستديرة نظمتها الأكاديمية الدبلوماسية بالوزارة حول موضوع «أزمة العلاقات الروسية الأمريكية»، إن بلاده تعلم جيدا أن أي حالات نزاع تنتهي بالمفاوضات، مشيرا إلى أن موسكو ليس لديها أي وسيلة أخرى للتأثير وتعزيز سياساتها، وفقا لوكالة «روسيا اليوم».

وحول الأزمة الأوكرانية، أكد كوشيليف، أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا كانت نتيجة لتجاوب الولايات المتحدة والناتو للمخاوف الروسية ومطالب موسكو المتكررة بتوفير ضمانية أمنية ملزمة قانونا، منوها إلى أنه لا يوجد اليوم حوار حول المجالات الرئيسية للتعامل مع الإدارة الأمريكية.

وأشار الدبلوماسي الروسي، إلى أن الأداة الرئيسية لتلك الأزمة هي قنوات الاتصال بين موسكو وواشنطن، والتي أكد تواجدها من خلال وزارتي الخارجية في الدولتين، مستشهدا بتلك المفاوضات التي نجحت لإخماد الحرب البردة بين موسكو وواشنطن في وقت سابق.

توتر العلاقات الروسية الغربية بسبب أوكرانيا

وتوترت العلاقات بين موسكو والغرب وعلى رأسهم واشنطن، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة التي شنتها في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وأسفرت عن حرب عسكرية في الداخل الأوكراني، قابلتها أخرى اقتصادية أثرت على العالم أجمع.

فيما فرض الغرب المزيد من العقوبات على روسيا إلى جانب العديد من رجال الأعمال الروس المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين، لإجبار موسكو للتراجع عن عمليتها العسكرية، التي ترى الأخيرة أنها تدافع بها عن حدودها وأمنها القوميين من التمدد الشرقي لحلف شمال الأطلسي.