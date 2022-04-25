7 معلومات عن فندق شبرد التاريخي.. أحد معالم القاهرة السياحية

تسير عمليات الارتقاء بمستوى الفنادق، لتصل إلى مستوى نظيرتها العالمية بصورة جيدة للغاية، إذ طبقت وزارة السياحة والآثار، المعايير الجديدة للتصنيف الفندقى، التي جرى وضعها بالتعاون بين الوزارة ومنظمة السياحة العالمية، وغرفة المنشآت الفندقية على كل الفنادق المصرية.

وبالتوازى مع هذه الإجراءات، وقعت وزارة قطاع الأعمال العام، عقد إدارة وتشغيل فندق «شبرد» التاريخي، أحد معالم القاهرة ورفع درجة نجوميته إلى 5 نجوم، وذلك بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 1.4 مليار جنيه، على أن تتولى مجموعة ماندرين أورينتال الفندقية إدارة فندق شبرد بالقاهرة.

عقد تطوير فندق شبرد التاريخى

نص العقد الذى وقعته الشركة المصرية للسياحة والفنادق «إيجوث» المالكة للفندق، مع مجموعة الشريف القابضة السعودية، مارس الماضي، على أن عمليات التطوير ستكون بمواصفات عالمية، تراعي قيمته التاريخية والثقافية، على أن يتم الانتهاء من عملية التطوير في عام 2024، كما ستشمل عملية التطوير، إضافة مجموعة من الغرف الفندقية وخدمات ومطاعم متخصصة وحمام سباحة جديد، فضلا عن زيادة الطاقة الفندقية عن طريق بناء مبنى ملحق بنفس ارتفاع الفندق الحالي.

«الوطن» تقدم فى 7 نقاط، أهم المعلومات عن فندق شبرد التاريخى أحد المعالم السياحية بالقاهرة :

1- تم إنشاء الفندق التاريخى عام 1841م وكان مقره حي الأزبكية واحترق ضمن حريق القاهرة.

2- أعيد بناء فندق شبرد الحالي بمنطقة جاردن سيتي أمام نهر النيل.

3- الفندق يصنف كأحد أعرق المنشآت الفندقية بمنطقة الشرق الأوسط .

4-تم تخصيص 1.4 مليار جنيه لتطوير الفندق وتحويله لفندق 5 نجوم .

5- الفندق مملوك للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» التابعة للشركة القابضة للسياحة والإسكان والسينما إحدى شركات قطاع الأعمال العام.

عملية تطوير الفندق ستنتهي بعد عامين

6- مشروع تطوير الفندق سيتم الانتهاء منه خلال عام 2024.

7- تتولى شركة «الشريف» تطويره وترميمه منذ عام 2020، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 90 مليون دولار.