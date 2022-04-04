المنشآت الفندقية: أعياد الربيع ترفع أعداد السائحين الوافدين في أبريل

قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن شهر أبريل الجاري سيشهد توافد مجموعات سياحية من العديد من دول العالم خاصة الأوروبية إلى شرم الشيخ والغردقة، وذلك لقضاء إجازات أعياد الربيع «الإيستر» بالمقصد السياحي المصري، لافتا إلى أن تلك التدفقات السياحية سترفع إلى حد كبير من نسب الإشغال بالمدن السياحية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأضاف علاء عاقل في تصريحات خاصة إلى «الوطن» أن الشهر الجاري سيشهد أيضًا توافد أعداد جيدة من السياح الألمان والبريطانيين، كاشفا عن أن هذين السوقين مهمان جدا لمصر خلال الفترة الجارية حيث كانت ألمانيا الدولة الأولى عالميا في إرسال السياح إلى مصر خلال الفترة من 2016 وحتى نهاية عام 2019، فيما تعتبر بريطانيا من الدول الـ10 الأولى في تصدير الحركة السياحية لمصر.

ولفت عاقل إلى وجود اتصالات مستمرة من القطاع السياحي المصري الحكومي والخاص مع وكلاء السياحة بتلك الدولتين لزيادة أعداد رحلاتهم لمصر خلال الأشهر المقبلة.

توافد أعداد جيدة من السياح الألمان والبريطانيين إلى مصر

وأوضح عاقل أن الموسم السياحي الصيفي المقبل سيشهد توافد أعداد جيدة من السياح لزيارة مصر، لافتا إلى أن مصر مقصد سياحي متنوع ولا يعتمد على دولة أو اثنتين في إرسال السياح إليها، مشيرا إلى أن القطاع السياحي المصري يعمل حاليا على تعويض التراجع في أعداد السياح الروس والأوكران وهناك تحركات تتم مع العديد من الدول لتسيير رحلات لمصر خلال الفترة المقبلة.

انتعاشة للسياحة الداخلية خلال عيد الفطر

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إلى توقعاته بأن تشهد إجازات عيد الفطر زيادة كبيرة في نسب الإشغال الفندقي بالمدن السياحية الشاطئية من قبل المواطنين المصريين، موضحا أن العديد من الفنادق والشركات السياحية بدأت في إعداد عروض سعرية مخفضة لجذب المواطنين لزيارة كل من شرم الشيخ والغردقة خلال تلك الإجازات.