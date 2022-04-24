محافظ كفر الشيخ يتفقد آثار حريق محدود بمستشفى التأمين الصحي

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، الأعمال الجارية لإنشاء حديقة عامة مجانية بشارع عبد الهادي راضي أمام مستشفى الصدر، على غرار الحدائق العامة التي أنشئت بجوار ديوان عام المحافظة والممتدة حتى حديقة صنعاء وحديقة غرب المدينة.

كما تابع محافظ كفرالشيخ وضع المظلات والمقاعد وألعاب الأطفال والبرجولات، لتكون متنفسًا للأهالي بداية من الاحتفالات بأعياد الربيع وعيد الفطر المبارك.

إنشاء الحدائق العامة في كفر الشيخ

يأتي ذلك ضمن توجيهات المحافظ بإنشاء الحدائق العامة الجانبية بالمساحات الخضراء على جانبي الطرق الرئيسية بالعاصمة، لتكون لمدينة كفر الشيخ 4 حدائق عامة مجانية، منها الحديقة العامة المركزية بجوار الموقف الجديد، موجها بتعميم التجربة بمدن ومراكز المحافظة.

نشوب حريق محدود في مستشفى العبور

كما تفقد محافظ كفرالشيخ آثار حريق محدود نشب في أحد المكيفات بمكتب إداري في الدور الأول بمستشفى العبور للتأمين الصحي.

وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات تلقت إشارة تفيد بنشوب حريق بمكيف بأحد المكاتب الإدارية بمستشفى العبور، وهرعت سيارة الدفاع المدني لإخماد الحريق، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي، ولم يمتد لأي مكاتب أخرى ولم تتأثر محتويات المكتب الإداري بالحريق.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ أقسام المستشفى للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين، وشملت الجولة تفقد بعض شوارع العاصمة للاطمئنان على الرصف ونظافة الشوارع فضلا عن الاطمئنان على السيولة المرورية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها المحافظة اليوم الأحد.