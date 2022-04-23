إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض بـ774 ألف جنيه في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن خطة إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض بقطاع الكهرباء، لتدعيم القرى والمراكز بالطاقة الكهربائية اللازمة، بتكلفة 774 ألف جنيه، بالتعاون مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وإشراف المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والمهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء.

يأتي ذلك ضمن المشروعات القومية التى شهدتها المحافظة في الفترة الماضية وخاصة في قطاع الكهرباء لتحسين الخدمة للمشتركين وتوفير الكهرباء للقرى الأكثر احتياجا.

إحلال وتجديد محولات في مدينتي كفر الشيخ ودسوق

وقال المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، إنه تم إحلال وتجديد محولات «بدوي بالقنطرة، وخوري» بـ40 عمودا و5462 متر موصلات منخفض بمركز ومدينة كفرالشيخ بتكلفة 261 ألف جنيه، وتم إحلال وتجديد 6 محولات «24 .25 .26» في «الزراعة، فرج الصانع، الريفي» بـ 24 عمودا في مركز ومدينة دسوق بتكلفة 103 آلاف جنيه، وذلك لتقديم أفضل خدمة للمواطنين وضمان استمرارية التيار الكهربائي.

إحلال وتجديد محول منشية قبريط في فوة

وأوضحت المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء بكفرالشيخ، أنه تم إحلال وتجديد محول منشية قبريط 1 بـ 24عمودًا و1500 متر موصلات منخفض بمركز ومدينة فوة بتكلفة 73 ألف جنيه، وإحلال وتجديد 3 محولات في «سيدي فتح، سيدي حجازي ، بلال»، بـ 77عمودا و265 متر موصلات منخفض بمركز ومدينة بلطيم بتكلفة 263 ألف جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد محولي «الوحدة، عمر أفندي» بـ 15عمودا بمركز ومدينة الحامول بتكلفة 74 ألف جنيه.