محافظ كفر الشيخ في معارض أهلا رمضان: نتصدى لمن يحاول حجب السلع

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، معارض أهلا رمضان، والشوادر لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالتعاون بين الغرفة التجارية ومديرية التموين، والمنطقة الشمالية العسكرية، للتأكد من توفير السلع والتزام التجار بتخفيض الأسعار ما بين 15 و20%، واللحوم تصل لـ40%، وسلامة المعروض من السلع والمواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وضبط الأسعار وعدم المغالاة على المواطنين المترددين، وذلك بحضور المهندس عايده ماضي، السكرتير المساعد.

محافظ كفر الشيخ يوجه باستمرار الحملات على الأسواق

ووجه محافظ كفر الشيخ رؤساء المدن والوحدات المحلية بمتابعة المعارض والشوادر التي تم افتتاحها بمدن المحافظة وعدد من القرى، والتأكد من بيع السلع بأسعار مخفضة، وتوفير اللحوم بأسعار مخفضة، وقال محافظ كفر الشيخ، لن يسمح بقيام بعض التجار بتخزين وإخفاء السلع حيث سيتم التعامل حيال ذلك وفق الإجراءات القانونية المتبعة والصارمة.

ولفت نور الدين إلى حرص المحافظة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة خاصة في معرض أهلا رمضان، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على كافة الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق للتصدي لمحاولات بعض التجار الجشعين في حجب السلع الغذائية الأساسية للمواطنين عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة في الأسعار وزيادتها والتعامل مع تلك المحاولات وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة مع توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة.