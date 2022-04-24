التنسيقية تشكر الرئيس لإخلاء سبيل مجموعة من الشباب المحبوسين

ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إخلاء سبيل مجموعة من الشباب المحبوسين.

ووجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في بيان لها منذ قليل، كل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لإدخاله الفرحة على قلوب أسر هؤلاء الشباب قبل عيد الفطر المبارك.

لجنة العفو الرئاسي

ويأتي ذلك تمهيداً لعودة لجنة العفو الرئاسي وتوسيع نشاطها لتشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب.

وترى التنسيقية أن هذه الخطوة الهامة تأتي في إطار رؤية شاملة لانطلاق حوار سياسي لبناء الجمهورية الجديدة.