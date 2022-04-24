عاجل.. الرئيس السيسي يهنئ الأقباط بعيد القيامة

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الأقباط بعيد القيامة المجيد.

وكتب الرئيس، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «‏يسعدني أن أتوجه بتهنئة خالصة للمصريين الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد، أعاده الله على مصر بكل خير».

المواطنة بين المصريين

وأضاف الرئيس: «أن هذه المناسبة لفرصة جديدة لتأكيد وحدتنا على أرضية الوطن والمواطنة، التي هي عماد جمهوريتنا الجديدة».