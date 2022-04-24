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محمود مسلم

عاجل.. الرئيس السيسي يهنئ الأقباط بعيد القيامة

كتب:

أشرف محمد
04:23 م | الأحد 24 أبريل 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الأقباط بعيد القيامة المجيد.

وكتب الرئيس، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «‏يسعدني أن أتوجه بتهنئة خالصة للمصريين الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد، أعاده الله على مصر بكل خير».

المواطنة بين المصريين

وأضاف الرئيس: «أن هذه المناسبة لفرصة جديدة لتأكيد وحدتنا على أرضية الوطن والمواطنة، التي هي عماد جمهوريتنا الجديدة».

 

 

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