محافظ شمال سيناء يقدم التهنئة لمطرانية العريش بمناسبة عيد القيامة

زار وفد من الجهات التنفيذية والشعبية في شمال سيناء، يترأسه اللواء عبد الفضيل شوشة المحافظ، اليوم مطرانية سيناء الشمالية بضاحية السلام بالعريش، لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد.

كان في استقبال الوفد عددا من رجال الكنيسة المسيحيين برئاسة الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية، وعدد من القساوسة ورجال الدين المسيحي والأسر المسيحية،

محافظ شمال سيناء يشيد بروح التعاون بين فئات المجتمع

وفى كلمته أشاد محافظ شمال سيناء بروح التعاون الموجودة بين المسلمين والأقباط، مقدما تحيات عموم الشعب المصرى للمسيحيين بهذه المناسبة، ومعبرا على روح التعاون بين الجميع مسلمين وأقباط.

أنبا الكنيسة يقدم شكره العميق لشركاء الوطن

ومن ناحيته، قدم الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية عميق شكره وأمتنانه إلى القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى ومعاونيه، وكافة القيادات ورجال القوات المسلحة والشرطة ورجال الدين الإسلامي من الأوقاف والأزهر الشريف، وكل أبناء سيناء الذين بذلوا الكثير لنبذ العنف، وأعلاء مبدأ اليخاء بين الجميع، وروح التعاون خلال الفترة الماضية، متنيا أن تزيد الألفة بين الجميع.

الجميع نسيج واحد للوطن

فيما عبر رجال الأزهر الشريف برئاسة الشيخ محسن أبو القاسم رئيس المنطقة الأزهرية بشمال سيناء في كلمته القصيرة أنه لا فرق بين مسلم ومسيحي، الجميع نسيج واحد للوطن، طالبا من الله أن يمن علينا نعمة الأمن والأمان.