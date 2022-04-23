كنائس كفر الشيخ تقيم قداس عيد القيامة وسط إجراءات احترازية مشددة

شهدت 14 كنيسة بمحافظة كفر الشيخ، صلاة قداس عيد القيامة المجيد، وترأس القمص بطرس بطرس بطاروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ والبراري ودمياط، صلاة قداس عيد القيامة المجيد، كما ترأس القمص كيرلس زكي، صلاة قداس عيد القيامة بكنيسة القديسة دميانة بتقسيم 2 بمدينة كفر الشيخ، بحضور القمص اسحق عبد المسيح، والقس صاموئيل لبيب، والقس دميان اميل، وجورج سمير عضو بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ، وشارك في صلاة قداس العيد، عدد من الأساقفة والكهنة، بالإضافة إلى عدد من أفراد الشعب القبطي.

محلفظ كفر الشيخ يهنئ الأقباط بعيد القيامة

وبعث اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برقية تهنئة إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد اليوم السبت.

وجاء نصها: «يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بأرق التهاني والأمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على قداستكم وعلى مصرنا الغالية بالخير والبركات وبمزيد من الإنجازات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة».

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة بعيد القيامة المجيد لنيافة الأنبا ماركوس، أسقف كفر الشيخ ودمياط، والقمص بطرس بطرس بسطاوروس، وكيل عام المطرانية، مهنئا الأخوة الأقباط بالمحافظة وجموع المصريين بمناسبة عيد القيامة المجيد.

محافظ كفر الشيخ يؤكد عمق مشاعر الأخوة التي تربط بين أبناء الشعب المصري

وأكد عمق مشاعر الأخوة والتسامح والمحبة التي تربط بين أبناء الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين، متمنيًا أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام وتأكيدًا لصلات الترابط والأخوة بين المصريين والشعوب جميعًا، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على شعب مصر الحبيب مسلمين وأقباط بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط، وأن يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار والسلام والمحبة دائمًا وأبدًا.