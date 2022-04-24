عيد القيامة.. إفطار الأقباط بعد انتهاء الصوم الكبير أسبوع الآلام اليوم

يحتفل الأقباط اليوم، بعيد القيامة المجيد، يوم إفطار الأقباط، بعد انتهاء 55 يوما فترة الصوم الكبير، وكانت الكنائس المصرية احتفلت أمس السبت، بإقامة القداس.

احتفال الأرثوذكس بعيد القيامة

ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية قداس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، احتفالاً بعيد القيامة المجيد، من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في التاسعة مساء السبت، وأقام الأقباط الكاثوليك قداس عيد القيامة من كاتدرائية العزاء مريم للأقباط الكاثوليك بمدينة نصر، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء.

عيد القيامة وانتهاء الصوم الكبير

ويعتمد عيد القيامة، على عيد الفصح اليهودي، ليس فقط في بعض من معانيه الرمزية، لكن في موقعه في التقويم، إذ أن العشاء الأخير الذي قام به السيد المسيح مع تلاميذه قبل صلبه، يمثل عشاء الفصح، حسب ما مذكور في الأناجيل.

عيد القيامة وانتهاء أسبوع الآلام

يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته، كما هو مسطور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير، الذي يستمر عادة أربعين يوما، كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة، المستمر في السنة الطقسية أربعين يوما حتى عيد العنصرة، حسب معتقدات الأقباط.