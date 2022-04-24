موعد صلاة عيد الفطر 2022 في القاهرة والمحافظات ونص الخطبة

موعد صلاة عيد الفطر 2022، وفق ما أعلنت وزارة الأوقاف، في بيان لها، إذ ستكون صلاة العيد في تمام الساعة 5:36 صباح يوم الاثنين 2 مايو 2022.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن مواعيد إقامة صلاة وخطبة عيد الفطر في القاهرة، ستكون في تمام الساعة 5:36 دقيقة، وفي محافظة الجيزة الساعة 5:37 دقيقة، وفي محافظة الإسكندرية الساعة 5:40 دقيقة، وفي محافظة بورسعيد الساعة 5:30 دقيقة، وفي محافظة السويس ستكون في تمام الساعة 5:31 دقيقة.

موعد صلاة عيد الفطر 2022

القاهرة 5:36

الجيزة 5:37

الإسكندرية 5:40

بورسعيد 5:30

السويس 5:31

العريش 5:25

الطور 5:30

سانت كاترين 5:28

طابا 5:23

شرم الشيخ 5:27

دمنهور 5:38

طنطا 5:36

المنصورة 5:34

الزقازيق 5:35

بنها 5:36

شبين الكوم 5:37

كفر الشيخ 5:36

الفيوم 5:39

بنى سويف 5:38

المنيا 5:41

أسيوط 5:41

سوهاج 5:40

قنا 5:36

أسوان 5:38

أبو سمبل 5:46

مرسى مطروح 5:50

الغردقة 5:30

الخارجة 5:47

الإسماعيلية 5:31

دمياط 5:32

السلوم 5:58

نويبع 5:24

حلايب 5:26

شلاتين 5:29

نص خطبة جمعة عيد الفطر

وكانت وزارة الأوقاف، قد أعلنت عن نص خطبة عيد الفطر 2022، مؤكدة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير.

ونوهت أنه لا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية كخطبة الجمعة.