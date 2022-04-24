مستثمرو السياحة: 75% نسب إشغال فنادق شرم الشيخ خلال عيد الفطر

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن نسب الإشغال بفنادق شرم الشيخ خلال إجازات عيد الفطر المبارك تتراوح ما بين 70 إلى 75%، وذلك وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية للمواطنين المصريين والسياح الأجانب، لافتا إلى أن نسب الإشغال حاليا بفنادق شرم الشيخ تتراوح ما بين 50 إلى 55%.

حجوزات المصريين خلال العيد متوسطة

وأضاف عبداللطيف في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن نسب حجوزات المواطنين المصريين خلال إجازات عيد الفطر لا تزال حتى الآن متوسطة، مرجعا تراجع إقبال المصريين على شرم الشيخ خلال إجازات عيد الفطر المبارك رغم طول مدة الإجازة هذا العام إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها غالبية الأسر المصرية حاليا، إضافة إلى استمرار العام الدراسي ورفض غالبية الأسر السفر للسياحة قبل انتهاء أبنائهم من أداء امتحانات آخر العام.

تفضيل الإقامة بالشقق الفندقية

وأشار إلى أنه بالرغم من قيام عدد من شركات السياحة وفنادق شرم الشيخ بتقديم عروض سعرية مخفضة لجذب المصريين لزيارتها خلال عيد الفطر المبارك، إلا أن تلك العروض لم تستطع جذب أعداد كبيرة من المصريين، لافتا إلى أن أعداد ليست بالقليلة من الأسر المصرية فضلت البعد عن الإقامة بالفنادق وحجز شقق فندقية تؤجرها قرى سياحية بشرم الشيخ، وذلك لقلة أسعارها بالمقارنة بالإقامة بالفنادق.

وأكد محمد فلا عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحرالأحمر، في تصريح سابق لبوابة الوطن، أن إجازات عيد الفطر المبارك قد ترفع نسب الإشغال في فنادق الغردقة ومرسى علم إلى أكثر من 85%، موضحا أن حجوزات المصريين لقضاء تلك الإجازات ليست على المستوى المأمول حتى الآن، مرجعا ذلك إلى استمرار العام الدراسي بالمدارس والجامعات المصرية، وبدء غالبية الطلاب امتحانات نهاية العام بعد تلك الإجازات مباشرة.