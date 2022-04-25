درجات الحراره اليوم 25-4-2022 في مصر

تتوقع الأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع الطفيف فى درجات الحرارة اليوم الاثنين، بين 3-4 درجات، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، إذ أن هذا الارتفاع سيكون متفاوتا بين محافظات جنوب وشمال، ومحافظات مصر الوسطى.

وأضافت الأرصاد الجوية فى بيان صادر عنها، أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين، الموافق 25 أبريل، عيد شم النسيم، أن تسجل 25 درجة على السواحل الشمالية الغربية، وتسجل 26 درجة على مدن وسط سيناء، بالإضافة إلى سلاسل جبال البحر الأحمر، وتسجل 30 درجة على مدن ومحافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، و33 درجة على محافظات ومدن شمال الصعيد، كما تسجل 39 درجة على مدن ومحافظات جنوب الصعيد، إذ يسود طقس شديد الحرارة.

توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم

وأشارت الأرصاد، إلى أنه مع بداية ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة الصغرى، لتتراوح بين 14-21 درجة على جميع المدن، مع الأخذ في الاعتبار، الفارق بين المحافظات الشمالية والجنوبية، إذ يسود طقس مائل على القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، والوجه البحري، ولطيف على مدن ومحافظات شمال الصعيد، وطقس معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الاثنين 25-4-2022

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين فى مصر على النحو التالي:

القاهرة ٣١_١٧

الإسكندرية 25-16

وادي النطرون30-16

طنطا 32-17

شبين الكوم 32-17

دمنهور 29-16

بلطيم 25-16

مطروح23-15

السلوم 25-15

سيوة 32-14

بورسعيد 25-16

دمياط 25-15

الزقازيق32-16

المنصورة 31-15

الإسماعيلية 32-17

السويس 32-18

العريش 25-16

رفح 25-15

رأس سدر 28-15

نخل 29-11

نويبع 32-20

طابا 30-19

كاترين 27-06

الطور 27-18

شرم الشيخ 34-22

الغردقة 33-22

مرسى علم 31-21

الفيوم 33-15

بني سويف 33--16

المنيا 32-17

أسيوط 34-16

سوهاج 43-17

قنا 35-19

الأقصر 36-20

أسوان37-21

إدفو 37-21

أبو سمبل 38-21

الوادي الجديد 36-16

شلاتين 32-19

أبو رماد 33-19

حلايب 29-18

رأس حدربة30-19.