حالة الطقس غدا الاثنين 25-4-2022 في مصر: كلتة هوائية حارة تضرب البلاد

أكّدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد ارتفاعًا جديدًا في درجات الحرارة غدا الاثنين، وذلك بشكل متفاوت ما بين 3-4 درجات على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، وذلك بسبب تأثر البلاد بكتلة هوائية حارة قادمة من الصحراء الغربية، يصاحبها رياح جنوبية غربية، على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، وتكون متقطعة أحيانًا.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير رسمي صادر منذ قليل، أنَّ الطقس سيكون حارًا منذ ساعات الصباح الأولى، وذلك على محافظات شمال الصعيد، وجنوب الوجه البحري، والقاهرة الكبري، وجنوب سيناء، ومدن القناة، في حين أنه يسود طقس معتدل نهارًا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومدن وسط سيناء، وكما يسود طقس شديد الحرارة جنوبًا، على محافظات جنوب الصعيد، إذ تتراوح درجات الحرارة المتوقعة ما بين 39-40 درجة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنَّ الطقس سيكون مائل للبرودة خلال ساعات الليل، بداية على محافظات القاهرة الكبري، وشمال الصعيد، ومدن القناة، ووسط سيناء، والسواحل الشرقية والغربية للبلاد، كما يسود طقس معتدل على محافظات جنوب الصعيد ومدن جنوب سيناء.

كما أكّدت أنَّ الطقس سيكون غائم جزئيا على عدد من مدن ومحافظات القاهرة الكبري والوجه البحري، ووسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين الموافق 25 أبريل 2022، على عدد من محافظات الجمهورية:

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 17.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.