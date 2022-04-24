شروط التقدم في وظائف المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.. للمعلمين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط الالتحاق بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية للمعلمين والإداريين، والذي فتح باب التقديم لها اليوم الأحد 24 أبريل 2022 ويستمر حتى يوم 7 مايو على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

شروط الالتحاق بفرق المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

وحددت وزارة التربية والتعليم الشروط التالية للتقديم في وظائف المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية وهي كالآتي:

- يتم فتح باب التقدم من 24 أبريل 2022 حتى 7 مايو 2022.

- ألا يزيد عمر المتقدم لوظائف المعلمين عن 48 عاما بأكتوبر 2022.

- ألا يزيد عمر المتقدم لوظائف الإداريين عن 52 عاما بأكتوبر 2022.

- يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

- يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي العام والفني.

- يتاح التقديم للوظايف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.

- سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم للالتحاق بها.

- في حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والاستبعاد نهائيا بدون الرجوع علي الوزارة بأي حق قانوني.

مميزات الالتحاق بالالتحاف بفرق عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مميزات الالتحاق بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية للمعلمين والإداريين وهي كالتالي:-

- بناء قدرات العاملين في جميع النواحي التربوية والشخصية والتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية.

- هي بيئة تعلم تساعد على الابتكار والتطوير المهني والشخصي المستمر.

- تقدم أنشطة تربوية وترفيهية لفريق العمل بالمدارس.

- تبادل الخبرات بين المدارس المختلفة.

- بيئة تكنولوجيا تواكب أحدث التطورات العالمية.

- اعتماد المعلمين والمديرين بالمدارس من الأكاديمية المهنية للمعلمين.