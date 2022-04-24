التعليم تعلن طرق تقييم الصفوف الأولى للطلاب المصريين في الخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط عقد امتحانات أبناؤنا في الخارج لجميع الطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي إلكترونيا، من خلال المنصة الإلكترونية، إضافة إلى نظام التقييم للصفوف الأولى (الأول والثاني والثالث الابتدائي).

تحميل ملف التقييمات للصفوف الأولى للمصريين بالخارج لمدة أسبوعين

وذكرت وزارة التربية والتعليم، أنّ طلاب الصفوف الأولي يؤدون ملف التقييم وفقا للأتي:

- تحميل ملف التقييم للطالب باللغة التي يؤدي بها الامتحان من خلال المنصة الالكترونية لأبنائنا في الخارج بوزارة التربية والتعليم.

- طباعة الملف، ثم يؤدي الطالب الأنشطة الموجودة.

- رفع الملف بعد الانتهاء منه على المنصة الالكترونية لأبنائنا في الخارج.

- تحميل الملف ورفعه بعد استكماله اعتبارا من اليوم الأحد 24 أبريل ولمدة أسبوعين.

- لا يتم إرسال أي ملفات تقييم ورقية ويتم التعامل من خلال المنصة الإلكترونية فقط.

- تحميل الملف ورفعه من خارج جمهورية مصر العربية فقط.

تحديد مستوى لطلاب الشهادة الإعدادية بالإدارة التعليمية

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أنّه بالنسبة للشهادة الإعدادية، فحال عودة الطالب إلى أرض الوطن، يكون لديه الرغبة في الالتحاق بالنوعيات المختلفة من المدارس، ويُعقد له امتحان تحديد المستوى عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لمحل إقامته.

وفيما يخص امتحانات رابعة ابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، أوضحت الوزارة أنّ الامتحانات تعقد إلكترونيا، من خلال المنصة الإلكترونية للمصريين في الخارج في تمام الساعة التاسعة، طبقا للجدول المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وحال وجود عائق يحول دون تأدية الامتحانات إلكترونيا، يتم طباعة ورقة الأسئلة والبابل شيت وجميع الأوراق الخاصة بالمادة، وإرسالها بالبريد السريع إلى مقر لجنة النظام والمراقبة لامتحانات أبناؤنا في الخارج.