وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة للطلاب بشأن امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعمل على الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2022، والمنتظر عقدها يوم 26 يونيو المقبل، وتنتهي يوم 21 يوليو المقبل، حيث تعقد الامتحانات ورقيًا على أن تكون الإجابة في «البابل شيت»، مشيرًا إلى أنه سيتم التشديد على المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، بتعقيم وتطهير اللجان، للوقاية من كورونا، والحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وزير التعليم لـ«الطلاب»: ممنوع اصطحاب «التابلت» داخل اللجان

ووجه وزير التعليم، رسالة عاجلة للطلاب، بشأن امتحانات الثانوية العامة 2022، قائلا: «ممنوع اصطحاب التابلت والكتاب المدرسي داخل اللجان، وسيتم إعداد كراسة مفاهيم وهي مصدر ثري للمعلومات أيضًا بديلًا عن الوسائل الأخرى، وتحتوى على خرائط، كما أن أسئلة امتحانات جميع المواد لا تحتاج للحفظ ولكن تحتاج إلى الفهم، وعليكم المذاكرة والاستعداد للامتحانات بشكل جيد»، مؤكدًا أنه سيتم مواجهة الغش الإلكتروني بكل صرامة.

إجراءات مشددة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة

وأوضح «شوقي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك تعليمات مشددة لجميع مديري المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة تنفيذ جميع الإجراءات اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، خلال امتحانات الثانوية العامة 2022، من خلال تعقيم اللجان وتطهير دورات المياه وتوفير أدوات التعقيم داخل اللجان، علاوة على حظر تواجد الباعة الجائلين بمحيط اللجان، وتقليل أعداد الطلاب داخل اللجان بحد أقصى 16 طالبا لتحقيق التباعد الاجتماعي والوقاية من الفيروس التاجي.

كاميرات مراقبة داخل اللجان لضبط الغشاشين

وأشار وزير التعليم، إلى أن سبب عدم اصطحاب التابلت بلجان امتحانات الثانوية العامة 2022، هو القضاء على الغش، مؤكدًا أنه سيتم تركيب كاميرات مراقبة داخل جميع اللجان الامتحانية، لضبط الطلاب الغشاشين، علاوة على تحويل كل محاضر الغش -إن وُجدت- إلى النيابة العامة مثلما حدث العام الماضي، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جموع الطلاب.