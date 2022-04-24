«الصحة» توجه نصيحة هامة لمرضى السكر بشأن وجبة السحور

تحرص وزارة الصحة والسكان، على تقديم روشتة علاجية للمواطنين بشكل يومي؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتزامنا مع شهر رمضان الكريم، اهتمت الوزارة بأصحاب الأمراض المزمنة وطرق الوقاية من أثر الصيام عليهم.

ونصحت وزارة الصحة والسكان، مرضى السكر، بتأخير تناول وجبة السحور قدر الإمكان، مشيرة إلى أهمية حساب الكميات والحصص الغذائية تبعًا لحالة المريض.

وأكدت الوزارة، في من منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه لابد من تناول وجبة سحور شاملة لكافة العناصر والمجموعات الغذائية، والتركيز على الكربوهيدرات المعقدة، كالحبوب الكاملة، موضحة أهمية التركيز أيضا على البقوليات كالحمص والفول، إذ أنها عالية بالبروتين والألياف.

الابتعاد عن الدهون الضارة

وحذرت الوزارة، من الدهون الضارة كالأطعمة المقلية، لافتة إلى أهمية تناول الدهون المفيدة كزيت الزيتون.

وأشارت إلى أهمية تناول مصادر البروتين الجيدة والمتنوعة وقليلة الدهون، مثل: الجبن قليل الدسم وبكميات سليمة، إذ أن البروتين يزيد فترة الإحساس بالشبع خلال النهار، مشددة على بعض الأطعمة التي يجب الامتناع عنها من قبل مرضى السكر مثل المشروبات المدرة للبول، التي تحوي الكافيين، الأطعمة المالحة والمخللات.

العمل على ممارسة الرياضة

وطالبت وزارة الصحة والسكان، من المواطنين ضرورة تغير المفهوم الثقافي الصحي لديهم، واتباع الأنظمة الصحية السليمة، والعمل على ممارسة الرياضة بشكل يومي «حتى لو نصف ساعة يوميا»، وتغيير بعض العادات الغذائية غير سليمة، التي تضر بصحة الجسم.

كما نصحت المواطنين، بضرورة التواصل مع الوزارة بشكل دائم وتلقي كافة الاستفسارات بشأن كافة الأمراض المعدية وغير معدية، والرد عليها من المصادر الرسمية بشكل مباشر.