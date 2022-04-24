تزايد البحث خلال الساعات القليلة الأخيرة على محرك البحث العالمي جوجل من قبل المواطنين في مختلف القطاعات الحكومية حول «هل يوم الاثنين إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم 2022؟»، خاصة وأنها تتزامن مع أواخر شهر رمضان المبارك، لتكون فرصة للعاملين بالقطاع العام والخاص لتكون فرصة مناسبة للقاءات الاجتماعية والأسرية والعزومات.

يوم الاثنين إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم 2022

وفي هذا الصدد، يقدم موقع وبوابة «الوطن» ضمن مجموعة الخدمات الإخبارية للقراء على مدار اليوم، عن مدى حقيقة يوم الاثنين إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم 2022، وذلك وفق أجندة العطلات الرسمية التي أصدرها مجلس الوزراء.

ووفق أجندة العطلات الرسمية المعلنة من قبل مجلس الوزراء، فان يوم الاثنين أجازة رسمية بمناسبة شم النسيم 2022، الموافق 25 أبريل الجاري، والذي يوافق 24 رمضان 1443 هــ، وهي إجازة رسمية للقطاعين الخاص والعام.

إجازة عيد شم النسيم

وبحسب أجندة العطلات الرسمية لمجلس الوزراء، فإن إجازة عيد شم النسيم 25 أبريل الجاري، وتتزامن مع 24 رمضان 1443 هــ، وهي إجازة رسمية للقطاعين الخاص والعام، مدفوعة الأجر لكل العاملين ولن يتم ترحيل هذه الإجازة على غرار ما يحدث في المناسبات الأخرى.

الوزراء يحسم الجدل بشأن إجازة شم النسيم

ووفق لما أعلنه مجلس الوزارء في بيان له، أن يوم الاثنين إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم وهي تشمل جميع العاملين بالقطاع الحكومي والخاص.

الإجازات الرسمية في 2022

وبحسب أجندة العطلات الرسمية لمجلس الوزراء، جاءت الإجازات المتبقية كالآتي:

إجازة عيد الفطر المبارك التي تكون في الفترة ما بين 1 إلى 4 مايو المقبل.

- ذكرى ثورة 30 يونيو وتكون يوم 30 يونيو.

- إجازة عيد الأضحى المبارك من 8 إلى 12 يوليو.

- 30 يوليو رأس السنة الهجرية.

- 6 أكتوبر بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.

- 8 أكتوبر ذكرى المولد النبوي الشريف