موعد إجازة عيد شم النسيم 2022.. «باقي أيام»

زادت عمليات البحث خلال الفترة الماضية عن موعد إجازة عيد شم النسيم، وموعد ترحيلها وفق المعلن من مجلس الوزراء، خاصة وأنها تتزامن هذا العام مع شهر رمضان الكريم 2022، وتكون إجازة رسمية للعاملين بالقطاع العام والخاص، وهي فرصة جيدة للقاءات الاجتماعية والأسرية والعزومات.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، موعد إجازة عيد شم النسيم 2022، وفق أجندة العطلات الرسمية التي أصدرها مجلس الوزراء، وذلك في التقرير التالي:

إجازة عيد شم النسيم

وبحسب أجندة العطلات الرسمية لمجلس الوزراء، فإن إجازة عيد شم النسيم 25 أبريل الجاري، وتتزامن مع 24 رمضان 1443 هــ، وهي إجازة رسمية للقطاعين الخاص والعام.

ومن المتعارف عليه وفق القرار السابق لمجلس الوزراء، يتم ترحيل الإجازات التي تأتي في منتصف الأسبوع إلى الخميس الذي يليها، وبالتالي تكون الإجازة الرسمية 28 أبريل.

ويتزامن يوم شم النسيم مع عيد تحرير سيناء، يوم 25 أبريل، ووفق تصريحات من مصادر حكومية لجريدة «الوطن» فأن هناك اتجاها نحو الموافقة على منح العاملين بالقطاع الخاص إجازتي شم النسيم وذكرى تحرير سيناء على يومين وليس يومًا واحدًا، ولكن هذا يتم تأكيده أو نفيه من خلال قرار رسمي من مجلس الوزراء بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

الإجازات الرسمية في 2022

وبحسب أجندة العطلات الرسمية لمجلس الوزراء، جاءت الإجازات المتبقية كالآتي:

إجازة عيد الفطر المبارك التي تكون في الفترة ما بين 1 إلى 4 مايو المقبل.

- ذكرى ثورة 30 يونيو وتكون يوم 30 يونيو.

- إجازة عيد الأضحى المبارك من 8 إلى 12 يوليو.

- 30 يوليو رأس السنة الهجرية.

- 6 أكتوبر بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.

- 8 أكتوبر ذكرى المولد النبوي الشريف.