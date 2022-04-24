عاجل.. نتائج أولية: ماكرون يفوز بولاية رئاسية ثانية على حساب لوبان

ذكرت قناة سكاي نيوز، في نبأ عاجل، أن النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الفرنسية، كشفت عن فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بولاية ثانية، على حساب منافسته مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف.

وأوضحت القناة، أن ماكرون حصل على 57,6% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي كانت تشبه كثيرا سيناريو انتخابات الرئاسة 2017.

وسنوافيكم لاحقا بمزيد من التفاصيل.