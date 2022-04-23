قبل الانتخابات.. ملخص مناظرة ماكرون ولوبان «اتهامات بإشعال حرب أهلية»

دارت مناظرة حادة بين الرئيس الحالي والمرشح لفترة رئاسية ثاني إيمانويل ماكرون وبين المرشحة الرئاسية لليمن المتطرف مارين لوبان، اشتبك من خلالها المرشحان الرئاسيان في نقاش مشحون بشأن روسيا والاقتصاد قبل جولة الإعادة الرئاسية يوم الأحد الموافق 24 أبريل الجاري.

مناقشة حادة بين ماكرون ولوبان

دخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومنافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان وجها لوجه في نقاش تلفزيوني حاد مساء الأربعاء الماضي، سعيا للتأثير على الناخبين المترددين قبل أيام فقط من الجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات الرئاسية.

ويشار إلى أنّ «ماكرون» يتقدم بقوة في استطلاعات الرأي قبل جولة الإعادة في 24 أبريل ، لكن حلفاءه السياسيين حذروا من الرضا عن الذات قبل مبارزة وقت الذروة مع «لوبان»، وهي المناقشة المباشرة الوحيدة للحملة، وكانت زعيمة اليمين المتطرف قد أجازت جدول أعمالها هذا الأسبوع للتركيز على الاستعداد للمواجهة، على أمل تجنب تكرار الفشل الذريع في مناظرة 2017 الذي أنهى آمالها في تحقيق فوز مفاجئ قبل خمس سنوات.

ماكرون يحذر من خطوة منع الحجاب في فرنسا

وفي ما يتعلق بملخص ما جاء في مناظرة ماكرون ولوبان فقد عكس الرئيس الفرنسي الحالي الأدوار، حيث خلع ماكرون القفازات هذه المرة، ومزق خصمه بسبب علاقاتها بروسيا ولرغبتها في تجريد النساء المسلمات من حقهن في ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، واصفة الحجاب بأنه «زي فرضه الإسلاميون»، وقال ماكرون إن مثل هذه الخطة تتعارض مع القواعد العلمانية الفرنسية، وستشعل «حربا أهلية» في بلد به أكبر عدد من المسلمين في أوروبا الغربية.

كما شملت المناظرة التطرق في الحديث إلى الغزو الروسي لأوكرانيا والذي طغى على الحملة الانتخابية، وركز ماكرون مرارًا وتكرارًا على قرض قيمته 9 ملايين يورو حصل عليه حزب لوبان من بنك تشيكي روسي في عام 2014 ، بحجة أنه بسبب هذا الدين ستكون يديها مقيدتين عند التعامل مع الكرملين باعتباره رئيس الدولة، وقال ماكرون: «أنت تعتمد على الحكومة الروسية وأنت تعتمد على السيد بوتين وعندما تتحدث إلى روسيا، فأنت تتحدث إلى مصرفيك».

وكانت لوبان قد شعرت بالاستياء من الإيحاء بأنها مدينة بالفضل لموسكو، قائلة إن حزبها أخذ القرض فقط لأن البنوك الفرنسية رفضت إقراضها: «أنا امرأة حرة تمامًا وكاملة»، وجاء الاشتباك بعد ساعات فقط من إثارة زعيم المعارضة الروسي المسجون أليكسي نافالني قضية الإعارة على تويتر، وحث الناخبين على دعم ماكرون، وزعم أن لوبان وثيق الصلة بروسيا.