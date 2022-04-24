الاتحاد الأوروبي يرحب بإعادة انتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا

رحب الاتحاد الأوروبي بإعادة انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا لولاية ثانية، قائلا إن التكتل يحتاج إلى الدعم الفرنسي، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وقالت ألمانيا إن فوز إيمانويل ماكرون هو فوز للاتحاد، وقال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، كليمان بون، «نحتاج لبذل المزيد بعد أن حصل أقصى اليمين على 40% من الأصوات».

ماكرون يفوز برئاسة فرنسا

وهزم إيمانويل ماكرون هزم اليمينية المتطرفة مارين لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وحصل الرئيس ماكرون على 58.2% من الأصوات مقابل 41.8% لزعيمة التجمع الوطني.