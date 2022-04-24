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محمود مسلم

الاتحاد الأوروبي يرحب بإعادة انتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا

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سحر المكاوى
08:29 م | الأحد 24 أبريل 2022
الاتحاد الأوروبى

الاتحاد الأوروبى

رحب الاتحاد الأوروبي بإعادة انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا لولاية ثانية، قائلا إن التكتل يحتاج إلى الدعم الفرنسي، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وقالت ألمانيا إن فوز إيمانويل ماكرون هو فوز للاتحاد، وقال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، كليمان بون، «نحتاج لبذل المزيد بعد أن حصل أقصى اليمين على 40% من الأصوات».

ماكرون يفوز برئاسة فرنسا

وهزم إيمانويل ماكرون هزم اليمينية المتطرفة مارين لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وحصل الرئيس ماكرون على 58.2% من الأصوات مقابل 41.8% لزعيمة التجمع الوطني.

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بقلم سحر المكاوى