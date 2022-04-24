جوني ديب وأمبر هيرد يكشفان تفاصيل علاقتهما أمام المحكمة

تصدر اسما النجمين جوني ديب وأمبر هيرد تريندات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد مثولهما أمام المحكمة الناظرة في دعوى التشهير، التي رفعها جوني على طليقته، محاولًا إقناع هيئة المحكمة أن الاتهامات الموجهة إليه بالعنف المنزلي «كاذبة»، وأنها كلفته حياته المهنية، واستمرت تلك المحاكمة على مدار الثلاث أيام الماضية، وتم إذاعتها مباشرة عبر المحطات الإخبارية الأمريكية.

جوني ديب وأمبر هيرد يطلقان اتهامات متبادلة على بعضهما

وركز محامو «هيرد» على الفترة التي كان يتعاطى فيها «ديب» المخدرات والكحول لهدم ما بناه خلال الأيام السابقة من المحاكمة، إذ عرضوا خلال الجلسة مقطع فيديو لجوني ديب وهو يفتح ويغلق أبواب خزانة المطبخ بعنف كبير قبل أن يسكب لنفسه كأساً كبيرةً من النبيذ، قامت هيرد بتصويره دون علمه.

إضافة إلى عرض تسجيل صوتي لجوني ديب وأمبر هيرد وهي تتوسله ألا يجرح نفسه بسكين، وأشار محامو هيرد أن جوني يلجأ إلى العنف الجسدي والجنسي عندما يتعاطى المخدرات أو يتناول الكحول، حيث يتحول إلى وحش، ولكنه أخبرهم أنه لم يتعاط المخدرات أو الكحول سوى مرتين أو ثلاثة.

العنف المنزلي يسيطر على علاقة جوني ديب وأمبر هيرد

كما كشفت المحاكمة تفاصيل أكثر عن علاقة جوني ديب وأمبر هيرد الزوجية، إذ اتهمها جوني أنه يشتبه أن تكون أقامت علاقة مع الممثل جيمس فرانكو، إضافة إلى معاناته من العنف المنزلي منها، كما أنها تسببت في قطع إصبعه بعد أن ألقته بزجاجة نبيذ.

ولم يقتصر ما كشفته ساعات المحاكمة على خبايا علاقة ديب وهيرد الزوجية، بل حفلت أيضاً بتفاصيل كثيرة عن حياة عدد من المشاهير، وقال جوني ديب لهيئة المحلفين إنه يشتبه في أن الممثل جيمس فرانكو أقام علاقة مع زوجته أمبير هيرد.