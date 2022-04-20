جوني ديب يروي تفاصيل قطع إصبعه على يد زوجته آمبر هيرد: «كنت مختبئ في الحمام»

بدأت، منذ قليل، الجلسة الثانية للاستماع إلى شهادة النجم الأمريكي جوني ديب، في قضية التشهير التي تقدم بها ضد زوجته السابقة آمبر هيرد، مطالبا بتعويض يبلغ 50 مليون دولار بسبب اتهامها له بالعنف المنزلي في مقال نشرته بصحيفة «واشنطن بوست» عام 2018، وهو ما أثر على مسيرته المهنية بصورة كبيرة.

قطع جزء من إصبع جوني ديب

وخلال الجلسة الثانية، تطرق جوني ديب إلى تفاصيل قطع جزء من إصبعه بعد قيام زوجته السابقة بتحطيم زجاجة «فودكا» على يده، وذلك في منزلهم بأستراليا عام 2015، وقال «ديب» إنه كان مختبئًا في حمام مغلق خلال إحدى نوبات «هيرد» العنيفة، على حد تعبيره، عندما توقفت عن قرع الباب، اعتقد أنها هدأت وقد يخرج بأمان، ونزل بعد ذلك إلى الطابق السفلي، وسكب لنفسه عدد من كؤس الفودكا، وكانت تلك المرة الأولى التي يشرب فيها الكحوليات بعد عدة أشهر من التوقف، حسب شهادته التي نشرها موقع «TooFab».

وأضاف جوني ديب: «كنت في حالة من الفوضى، كنت محطما وأرتجف، لم أفهم فقط لماذا حدث كل هذا، كنت بمفردي حتى نزلت ووجدتني وبدأت بالصراخ: أنت تشرب مرة أخرى، مشيت نحوي وصلت وأمسك بزجاجة الفودكا، ثم وقفت إلى الوراء وألقتني بها»، وأضاف: «لقد تجاوزت رأسي تمامًا وتحطمت خلفي، لذلك وقفت ومشيت خلف البار، وكان هناك زجاجة فودكا أكبر، من النوع الذي يحتوي على المقبض قامت بحملها».

وأوضح «ديب» للمحكمة كيف أنه بينما كان جالسًا يراقب انفجارها المزعوم، كانت يده على حافة العارضة وأصابعه فوق الحافة فقامت بإلقاء الزجاجة على أصبعه، «بصراحة لم أشعر بالألم في البداية على الإطلاق، لم أشعر بأي ألم على الإطلاق، ما شعرت به هو الحرارة، وكأن شيئًا ما يقطر من يدي، ثم نظرت إلى الأسفل وأدركت أن طرف إصبعي قد قُطع. كنت أنظر مباشرة إلى عظامي بارزة، وكان الدم يتدفق».

جوني ديب عن حياته مع آمبر هيرد: لا أحد يجب أن يمر بهذا

وتابع النجم الأمريكي في شهادته أمام المحكمة: «في تلك المرحلة أعتقد أنني دخلت في نوع الانهيار العصبي، ولكن ربما يكون هذا هو أقرب ما شعرت به على الإطلاق، لا شيء منطقي، وعرفت في عقلي وقلبي، هذه ليست حياة.. لا أحد يجب أن يمر بهذا».

قال إن رد فعله كان استخدام نصف إصبعه الملطخ بالدماء للكتابة على الجدران: «تذكيرات صغيرة من ماضينا والتي تمثل أساسًا الأكاذيب التي أخبرتها لي»، وإنه اختبأ بعد ذلك في الحمام مرة أخرى وأرسل رسالة نصية إلى طبيبه جاء فيها: «قد ترغب في القدوم.. لقد قطعت إصبعي هنا».

جوني ديب: لم أرغب في إيقاع آمبر في مشاكل

وعندما سئل عن رد فعل «هيرد» بعد إصابته، قال إنه لا يستطيع أن يتذكر بالضبط ، فقط «ضوضاء بيضاء وصراخ ، مجرد هجوم متواصل من الإهانات، كنت في حالة صدمة»، واعترف بأنه كذب على الأطباء بشأن ما حدث، وأخبرهم أغلق أحد أبواب الأكورديون بالخطأ على أصبعه، وبرر ذلك قائلا: «لقد كذبت لأنني لم أرغب في الكشف عن ذلك، لم أرغب في أن أوقعها في المشاكل، حاولت أن أبقي الأمور بسيطة قدر الإمكان للجميع».

قال إنه اضطر إلى الحصول على جلد من جانب راحة يده لإصلاح الجزء العلوي من الإصبع، بينما كان عليه أيضًا الحصول على دبوس معدني لاستبدال العظام، إذ جرى تجويف الإصبع، وأخبر «ديب» المحكمة أيضًا أنه كان يصور أحد أجزاء سلسلة «Pirates of the Caribbean» في ذلك الوقت، وكان على فريق التأثيرات الرقمية لإخفاء الضمادة خلال تصوير باقي المشاهد.