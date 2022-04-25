«واحد من الناس» يهدي سيدة مسنة 5 آلاف جنيه وثلاجة

استعرض برنامج «واحد من الناس»، الذي يُقدمه الإعلامي عمرو الليثي، على شاشة «الحياة»، في حلقة مساء الأحد، حالة السيدة حميدة علي محمد، التي تبلغ من العمر 64 عامًا، مُطلقة وتعمل باليومية، «أنا النهاردة طابخة قرنبيط، شغالة أرزقية على الله، بروح أشتغل في الأرض وبجمع بطاطس، وباخد يومية تساعدني على متاعب الحياة، لأن ظروفي صعبة، لا عندي فرشة ولا أي حاجة، ربنا الأعلم بيا».

أبنائي يعملون أرزقية.. بيساعدوني على قدر طاقتهم

أضافت «حميدة»، أن لديها أولاد يعملون أيضًا أرزقية، «ربنا عالم بحالهم، يساعدوني على قدر طاقتهم، عندي ولدين وبنت، وكلهم متزوجين، وعندهم أبناء، لكن ظروفهم صعبة جدًا.. أنا مش طالبة من ربنا غير الستر، عاوزه الستر والعافية، وكان نفسي في حته بوتاجاز أو ثلاجة، أو تليفزيون يسليني، بس الحمد لله ربنا بيسترها معايا دنيا وأخرة»، كما أنها لا تمتلك راتب شهري محدد.

ثلاجة هدية من برنامج «واحد من الناس»

تابعت: «كل حاجة سيباها على الله، وهي وظروفها، في بعض الأحيان أخرج وأعمل باليومية، أو أتردد على أحد من أبنائي، فيما أهدى الإعلامي عمرو الليثي السيدة حميدة خمسة آلاف جنيه، وثلاجة هدية من برنامج «واحد من الناس»، كما أهداها أيضًا غرفة معيشة عبارة عن ركنة وفرشة، كما عزم الأمر على تقديم مساعدات مالية كمعاش شهري لها، من خلال برنامجه، بالتعاون مع جمعية البر والتقوى.