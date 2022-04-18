اقترضت 40 ألف جنيه.. «واحد من الناس» يساعد «إيمان» في تجهيز ابنتها

التقى الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه «واحد من الناس بشهر رمضان»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، بالحاجة «إيمان»، التي حكت تفاصيل حياتها، قائلة إن لديها ابنتان الكبرى تزوجت، والأخرى مكتوب كتابها حاليا، على أن تعقد قرانها بعد عيد الفطر.

حصلت على قرض 40 ألف جنيه

أضافت الحاجة إيمان، التي تعيش في محافظة الشرقية، أنها حصلت على قرض من البنك يبلغ قيمته 40 ألف جنيه، لتجهيز ابنتها للزفاف، وحاليا لا تستطيع تجهيز ابنتها الثانية بسبب القرض.

زوجها توفى منذ فترة طويلة

ولفتت إلى أن زوجها كان يعمل مدرس في التربية والتعليم، وتوفى منذ فترة طويلة، مردفة «مات لما كانت بنتي عندها 4 سنين والتانية 5 سنين»، وأنها لا تعمل، وتحصل على معاش زوجها فقط، وبناتها الاثنتين، كان كل منهما يحصل على المعاش الخاص بهما.

وقرر الإعلامي عمرو الليثي إهداء الحاجة إيمان جهاز للعروسة خاص لابنتها، مكون من غسالة وثلاجة وبوتاجاز، وغيرها من الأشياء الأخرى، حتى تستطيع الحاجة إيمان أن تزوج أبنتها الأخرى فى موعدها، مبدية سعادتها، قائلة له: «ربنا يكرمك ويخليك، رضا ونعمة».