مراسل «إكسترا نيوز» ينقل أجواء الشارع الفرنسي بعد فوز ماكرون

قال خالد شقير، مراسل «إكسترا نيوز»، إن هناك فرحة في المدن الفرنسية، بفوز الرئيس إيمانول ماكرون، مشيرا إلى أنه رغم الاعتراضات على المرحلة الأولى من ولايته، إلا أن الجاليات المهاجرة، كانت داعمة له في الانتخابات الرئاسية، ومثلت ثقلا كبيرا في حسم النتيجة، إذ حصل على 58% من نسبة الأصوات، مقابل المرشحة الأخرى مارين لوبان.

انحسار الانتخابات الفرنسية بين مرشحين

وأضاف خلال مداخلة له من فرنسا على شاشة «Extra News»، أن الانتخابات انحسرت المنافسة فيها بين لوبان وماكرون، لكن انتصر الأخير انتصارا كبيرا على المرشحة، وتم التركيز على نقاط الهجرة، والقدرة الشرائية للفرنسين والمعاشات.

دخول لوبان السياسة من باب البرلمان

وأوضح المراسل، أن لوبان يمكن أن تحقق فوز في انتخابات البرلمان، حال دخولها تحالف مع قوى مختلف من أجل الاستمرار في السياسة، لكن من خلال باب البرلمان وليس الرئاسة، وإن هذا الأمر مستبعد حتى الآن.

سيرة ماكرون الزاخرة

وأشار مراسل إكسترا نيوز، إلى أن ماكرون كان يعمل في المال والأعمال، وبعدها أصبح وزيرا للمالية، وألغى ضريبة الأغنياء لتشجيع الاستثمار، ثم أصبح رئيسا للجمهورية الخامسة في فرنسا، لافتا إلى أن حركة السترات الصفراء ضغطت على الرئيس، من أجل إتاحة فرص عمل أكثر والتسهيل على المهاجرين الذين تعرضوا لضغوط لسنوات طويلة، وتعلم الرئيس الفرنسي هذا الدرس، ويحاول أن يحسن اختياراته في الولاية الثانية، متابعا: «تنوع المجتمع الفرنسي أمر جيد ويجعل الرئيس يواجه عدة أفكار تساعده في التطور ويحارب التطرف».