أول تصريح لـ مارين لوبان بعد خسارتها رئاسة فرنسا: مشروع ماكرون خطر

قدمت مارين لوبان الفرنسيين الذين صوتوا لها في انتخابات الإعادة ،وقالت فى كلمة لها بعد خسارة الانتخابات الفرنسية،"لا نزال نمتلك الأمل رغم الفشل في الانتخابات".

واعترفت لوبان بخسارة الانتخابات أمام إيمانويل ماكرون، وهاجمت ماكرون في خطاب اعترافها بالهزيمة في الانتخابات،قائلة " سنقف ضد ماكرون وسنواجهه في انتخابات البرلمان"

لوبان:مشروع ماكرون خطر على فرنسا

وأكدت مارين لوبان، أن مشروع ماكرون خطر على فرنسا،قائلة " نتيجة اليوم خطوة مهمة للفوز بالانتخابات المقبلة"

وهزم إيمانويل ماكرون اليمينية المتطرفة مارين لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

و حصل الرئيس ماكرون على 58.2٪ من الأصوات مقابل 41.8٪ لزعيم التجمع الوطني