رئيس التحرير

محمود مسلم

أول تصريح لـ مارين لوبان بعد خسارتها رئاسة فرنسا: مشروع ماكرون خطر

كتب:

سحر المكاوى
08:37 م | الأحد 24 أبريل 2022
لوبان

لوبان

قدمت مارين لوبان الفرنسيين الذين صوتوا لها في انتخابات الإعادة ،وقالت فى كلمة لها  بعد خسارة الانتخابات الفرنسية،"لا  نزال نمتلك الأمل رغم الفشل في الانتخابات".

واعترفت لوبان  بخسارة الانتخابات أمام إيمانويل ماكرون، وهاجمت ماكرون في خطاب اعترافها بالهزيمة في الانتخابات،قائلة " سنقف ضد ماكرون وسنواجهه في انتخابات البرلمان" 

لوبان:مشروع ماكرون خطر على فرنسا

وأكدت مارين لوبان، أن مشروع ماكرون خطر على فرنسا،قائلة " نتيجة اليوم خطوة مهمة للفوز بالانتخابات المقبلة"

وهزم إيمانويل ماكرون  اليمينية المتطرفة مارين لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

و حصل الرئيس ماكرون على 58.2٪ من الأصوات مقابل 41.8٪ لزعيم التجمع الوطني

 

اقرأ المزيد:

الاتحاد الأوروبي يرحب بإعادة انتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا

عاجل.. نتائج أولية: ماكرون يفوز بولاية رئاسية ثانية على حساب لوبان

ماكرون أم لوبان.. أيهما أقرب إلى الفوز بمنصب الرئيس في فرنسا؟

هذا ما سيفعله ماكرون ولوبان في الشرق الأوسط حال الفوز.. خبيرة تتنبأ
بقلم سحر المكاوى