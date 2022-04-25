حكم الاحتفال بشم النسيم بين العادة والقرآن.. علماء يحسمون الجدل

يتساءل البعض عن حكم الاحتفال بشم النسيم، تزمناً مع الاحتفال الرسمي للمواطنين به اليوم، وهو السؤال الذي يأتي كل عام، ليتعرف الناس على حكم الاحتفال به، ويحظى شم النسيم بطقوس غير عادية، مع بعض الأكلات الشهيرة، كالفسيخ والرنجة وتلوين البيض، ولكن للمرة الأولى تقريبا، يأتي شم النسيم هذا العام في شهر رمضان، ويعرض التقرير التالي حكم الاحتفال بشم النسيم.

الاحتفال بشم النسيم

حول حكم الاحتفال بشم النسيم، كشف الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الاحتفال بشم النسيم ليس كفرًا، وهو عبارة عن عيد قومي قديم، كما أن الدول الإسلامية في وسط قارة آسيا مثل إيران وباكستان وطاجيكستان تحتفل بعيد النيروز «الربيع»، والعرب احتفلوا به في أشعارهم.

شم النسم في القرآن

تابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر خلال تصريحات تلفزيونية، أن سورة طه، تحدثت عن شم النسيم إذ قال تعالى: «قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ»، فشم النسيم عيد مصر قديم عند المصريين، وهو عادة من العادات.

شم النسيم من العادات المصرية

تحدث الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية عن حكم الاحتفال بشم النيسم، أنه العادات المصرية التى لا توجد فيها من الطقوس ما يخالف الشرع الشريف، والعادات ما دام أنها لا تخالف الشرع فهي جائزة.

جواز الاحتفال بشم النسيم

تحدثت دار الإفتاء عن حكم الاحتفال بشم النسيم وأنه عادة مصرية ومناسبة اجتماعية ليس فيها شيء من الطقوس المخالفة للشرع، ولا ترتبط بأي معتقدٍ ينافي الثوابت الإسلامية.

وتابعت «يحتفل المصريون جميعًا في هذا الموسم بدخول فصل الربيع بالترويح عن النفس وصلة الأرحام وزيارة المنتزهات»، وممارسة بعض العادات المصرية القومية كتلوين البيض وأكل السمك، وكلها أمور مباحة شرعًا، فبعضها مما يحث عليه الشرع الشريف ويرتب عليه الثواب الجزيل، كصلة الأرحام.