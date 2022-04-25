الشرطة الفرنسية تقتل شخصين عند «جسر نوف» وسط باريس

لقى شخصين مصرعهما، وأصيب ثالث، جراء إطلاق الشرطة الفرنسية، النار على سيارة رفض سائقها الامتثال والتوقف لتفتيشها، حاولت صدم عناصر شرطية عند «جسر نوف»، وسط العاصمة «باريس»، مساء أمس الأحد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

السيارة كانت تسير في الاتجاه الخاطئ

وأشارت معلومات أولية، إلى أن السيارة كانت تسير في الاتجاه الخاطئ عندما أراد الشرطيون السيطرة عليها، وقال مصدر، لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إلى أن السيارة اتجهت بعد ذلك نحو العناصر الذين استخدموا سلاحهم.

وحضرت المدعية العامة في «باريس»، لور بيكو، من جانبها، إلى المكان، فيما فُتح تحقيق في الواقعة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

سائح: سماع إطلاق 4 رصاصات في المنطقة

وفي سياق متصل، قال سائح مصري، لـ«فرانس برس»، إنه كان على شرفة أحد الفنادق عندما حدث الحادث، مشيرا إلى سماع إطلاق، 4 رصاصات، كما أشار إلى رؤية رجلاً يجري من 10 إلى 15 متراً، ثم انهار.

وأضاف السائح المصري، أنه لا يبدو أنه كان السائق، بل عابر سبيل.

نقل 6 أشخاص إلى المستشفى نتيجة تصادم بـ«أوسلو»

في النرويج، اصطدمت سيارة ركاب بمدرجات الجمهور في معرض للشاحنات المتوحشة في منطقة «بييرك» بـ«أوسلو» بعد ظهر أمس الأحد، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص من بينهم 6 نُقلوا إلى المستشفى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

أكد رئيس عمليات «شرطة أوسلو»، سفين كريستيان لي، لوكالة الأنباء النرويجية «إن تي بي»، إن سيارة ركاب صدمت المدرجات وليست شاحنة، فيما أشار قائد فريق الشرطة، توماس بروبيرج، إلى تسبب الحادث في فوضى وبعض الإصابات المصنفة بالخطيرة.