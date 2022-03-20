حادث دهس جنوب بلجيكا.. احتفال تحول لمأساة بمقتل 4 وإصابة العشرات

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات جراء دهس سيارة حشد من المواطنين خلال احتفالية بإحدى البلدات الواقعة جنوب بلجيكا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية رسميًا، ونقلته قناة «روسيا اليوم»، حيث جرى دهسهم من الخلف، فيما لا تزال دوافع الحادث مجهولة، لكن عادة ما كانت تعزى دوافع حوادث الدهس في أوروبا إلى أعمال إرهابية.

ووقع الحادث في بلدة ستريبي براكيني التابعة لبلدية مدينة لالوفيير جنوب بلجيكا خلال كرنفال تقليدي يبعد نحو 50 كلم عن العاصمة البلجيكية بروكسل.

إصابات خطرة جراء حادث دهس جنوب بلجيكا

وقال جاك جوبير عمدة مدينة لالوفيير، إن الحشد الاحتفالي كان يضم 100 شخص، وجرى استهدافهم بعد خروجهم من صالة رياضية، وكانوا يقصدون وسط بلدة ستريبي براكيني لتنظيم مسيرة هناك.

وأوضح عمدة المدينة أن قائد السيارة كان يقودها بسرعة عالية، وباغت الحشد من الخلف، وواصل سيره بالسيارة دون توقف بعد أن دهس المشاركين في الحشد.

وفي أول حصيلة لـ حادث دهس جنوب بلجيكا، قالت السلطات المحلية إن 4 قتلوا، بينما هناك 20 آخرون في حالة حرجة، فيما قال عمدة المدينة إن من هم في حالة حرجة 12 فقط.

دوافع حادث الدهس في بلجيكا غير معروفة

وذكرت قناة «روسيا اليوم» أنه لم تتضح بعد دوافع حادث الدهس في بلجيكا، لكن ربما يكون الحادث ناجمًا عن مطاردة قوات من الشرطة للسيارة المسرعة التي ربما تفاجأ قائدها بالحشد.

وأكد عمدة مدينة لالوفيير أنه جرى اعتراض السيارة، رغم الاستمرار بسرعة عقب دهس المشاركين في الاحتفال.

وفي هذا السياق، قالت وزيرة الداخلية البلجيكية أنليز فيرليندن، إن ما كان يجب أن يكون احتفالًا رائعًا تحول إلى مأساة، وفق ما نقلت قناة «العربية».