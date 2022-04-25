شاب يضرب زوجة أبيه بآلة حادة في مشاجرة بأسيوط.. خلافات عائلية

أقدم شاب على ضرب زوجة أبيه بآلة حادة بالصدر والظهر، وذلك في مشاجرة نشبت بينهما لخلافات عائلية بمدينة البدارى في مافظة أسيوط، ونُقلت المصابة إلى مستشفى البداري المركزي لتلقي العلاج اللازم.

خلافات عائلية

وتلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد وصول بلاغ من المستشفى المركزي بوصول أزهار أحمد سيد حسين، 30 عاما، من قرية بني فيز شرق، مصابة بآلة حادة في الصدر والظهر.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز، وبالمعاينة وسؤال أفراد الأسرة، ذكروا أن إصابة السيدة جاءت نتيجه مشاجرة نشبت بينها وبين ابن زوجها ويدعى محمد ناصر صابر، وذلك لخلافات عائلية.

وتم القبض على المتهم، وجاري التحقيق معه بمركز الشرطة، وتحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

أمين شرطة ينهي حياته داخل فندق

في سياق آخر، أقدم أمين شرطة بمديرية أمن أسيوط على إنهاء حياته بإطلاق النار على نفسه في ظروف غامضة، وذلك داخل فندق بميدان محطة أسيوط.

وتلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بقيام أمين شرطة بإطلاق النار على نفسه من سلاحه، ما أدى إلى وفاته في الحال، وذلك داخل فندق.

وبالانتقال والفحص والمعاينة، تبين أن الجثة لأمين شرطة من قوات حرس الفندق، ويدعى حسين محمد حسين، 50 عاما، ومقيم بمركز ديروط، وأنه أطلق النار على نفسه من سلاحه، ما أدى إلى وفاته في الحال.

جرى التحفظ على الجثه بمحل البلاغ تحت تصرف النيابة، وحُرر المحضر اللازم وتم استكمال الإجراءات القانونية.