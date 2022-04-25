دار الإفتاء: عمارة بيوت الله بقيام الليل من خصوصيات شهر رمضان الكريم

أكدت دار الإفتاء المصرية أن عمارة بيوت الله بقيام الليل من خصوصيات شهر رمضان، موضحة أن الله تعالى خص هذا الشهر بأشياء كثيرة منها تنزيل القرآن الكريم.

عمارة بيوت الله في رمضان

وقالت دار الإفتاء في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك إن من خصوصيات رمضان:

• خصَّ الله تعالى شهر رمضان بتنزيل القرآن.

• جُعِلت فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.

• خصص فيه مكانًا لأداء فرضه الذي افترضه على عباده من الصيام.

• شُرِّف بما أظهر فيه من عمارة بيوته بالقيام.

قيام الليل

وفي تغريدة أخرى قالت دار الإفتاء المصرية إن قيام الليل شرف المؤمن وأفضل النوافل، وأشارت إلى أنه في جوف الليل ساعة إجابة يدركها من يقيم الصلاة، كما أن قيام الليل من صفات المتقين.

وقالت الدار إنه لا يصل الإنسان إلى الفهم السليم إلا إذا قدم تقوى الله عز وجل على هواه وقدم طاعة الله سبحانه على معصيته وقدم عقله على أهواء نفسه.

استطلاع هلال شوال

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال في مصر يوم السبت المقبل 29 رمضان 1443 الموافق 30 أبريل 2022، حيث أشارت الحسابات الفلكية إلى أن عيد الفطر المبارك سيحل يوم الإثنين 2 مايو وأن شهر رمضان هذا العام 30 يوما، لكن سيتم حسم الأمر بشكل نهائي بعد إعلان الإفتاء نتيجة استطلاع الهلال.

وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية: أيام قليلة ونستطلع هلال شهر شوال، اغتنم ما بقي من شهر رمضان، تقبل الله منّا ومنكم.

وفي تغريدة أخرى بعنوان «رمضان إلى رمضان كفارة» قالت الدار: «من رمضان إلى رمضان، والحج إلى الحج، والجمعة إلى الجمعة، والصلاة إلى الصلاة، كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر».