السيسي: سيناء درة التاج المصري وفخر الأمة.. ومكانتها لا ينازعها بها أحد

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء قائلًا: «شعب مصر العظيم أيها الشعب الأبي الكريم أتحدث أليكم اليوم في الذكرى الأربعين لتحرير سيناء الحبيبة، تلك البقعة الغالية من أرض الوطن التي يحمل لها المصريون جميعا في قلوبهم تقديرًا لا ينقضي مع تقادم الزمن وتعاقب الأجيال».

المصريون يحملون في قلوبهم تقديرًا لا ينقضي مع تقادم الزمن لسيناء

وأضاف رئيس الجمهورية خلال كلمته الرسمية بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء: «المصريون ينظرون إلى سيناء على أنّها درة التاج المصري ومصدر فخر واعتزاز هذه الأمة باعتبارها الأرض الوحيدة التي تجلت عليها الذات الإلهية، وهي البقعة التي اختارها المولى لنزول أولى رسالته السماوية».

سيناء ملتقى قارات العالم القديم وحلقة الوصل بين الشرق والغرب

وأضاف الرئيس السيسي، أنَّ مكانة سيناء الدينية والسماوية والتاريخية لا ينازعها بها أحد، موضحًا أنَّ موقعها الجغرافي الفريد هو ما لفت إليها الأنظار عبر العصور المختلفة، فهي ملتقى قارات العالم القديم وحلقة الوصل بين الشرق والغرب.