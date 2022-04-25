«فودة» يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

قدم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، ووجه الشكر إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والقيادات السياسية التي تعمل ليلا ونهارا من أجل تعمير سيناء، وتنفيذ مشروعات بها تتعدي قيمتها 3 مليارات جنيه.

وقال المحافظ في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن تحرير سيناء ذكرى أكدت للجميع وحدة الشعب المصري الذي قاوم الاحتلال، مشيرا إلي أن مجاهدي سيناء أحد أهم أسباب النصر في حرب العاشر من رمضان، حيث قدموا تضحيات كبيرة من أجل دخول قوات الجيش إلى قلب سيناء أثناء فترة الاحتلال، ورصد تحركات العدو والمناطق الحيوية.

تكريم المجاهدين من أبناء سيناء

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالمجاهدين وذويهم، حيث يُجرى تكريمهم كل عام لما قدموه من تضحيات كبيرة، مشيرا إلى أن المحافظة كرمت المشايخ الأسبوع الماضي خلال حفل افطار جماعي جرى تنظيمه في مركز تمكين المرأة بمدينة الطور.

وأضاف «فودة»، أن الرئيس الراحل أنور السادات منح مجاهدي سيناء نوط الامتياز من الطبقة الأولى، وشهادات تقدير لما قاموا به خلال حربي الاستنزاف والسادس من أكتوبر، وذكر أن الجهاز التنفيذي يشيد بدور مشايخ وعواقب بدو سيناء في تحرير وتعمير سيناء.

وأشاد المحافظ بدور أهالي سيناء في الجهاد ضد الإرهاب، والذي كان يسعى لتدمير سيناء.

التجمعات التنموية والإسكان البدوي

وقال اللواء خالد فودة، إن الدولة قامت بتنفيذ مشروعات عملاقة الفترة الماضية، بهدف رفع مستوى أهالي سيناء تعليميا واجتماعيا، حيث جري إنشاء ما يقرب من 560 منزلا بدويا حتى الآن، وكل منها عبارة عن بيت مستقل بحوش يشبه حياة البدو في الوديان ويمكنه من بناء طابق ثاني فوقه.

وتابع، أن الغرض من هذه المشروعات توفير حياة كريمة لأبناء سيناء وفرص عمل في مختلف المجالات، حيث جرى إنشاء 7 تجمعات تنموية بالوديان والتجمعات في المحافظة، وهي عبارة عن بيت وأرض زراعية، وكل تجمع مزود بمدرسة ومسجد ووحدة صحية، ومناطق خدمية لجذب السكان.