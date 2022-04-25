كيفية التقديم لوظائف المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية: 7 مايو آخر موعد

منذ ساعات بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تلقي طلبات المتقدمين والراغبين في الالتحاق بوظائف المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، إذ أعلنت الوزارة فتح باب التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل تلك المدارس، ويستمر التقديم حتى 7 مايو 2022.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات، كيفية التقديم في وظائف المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

كيفية التقديم لوظائف المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

ويمكن التقديم لوظائف المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية من خلال هذا الرابط.

ويتم ملئ البيانات من كتابة الرقم القومي والاسم والمحافظة والمدرسة التي تريد العمل بها ضمن المدارس المتعددة للمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، ثم الضغط على حفظ.

شروط التقديم لوظائف المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

- يشترط ألا يزيد عمر المتقدم لوظائف المعلمين على 48 عامًا في أول أكتوبر من العام الجاري.

- ألا يزيد عمر المتقدم لوظائف الإداريين على 52 عاما بأكتوبر 2022.

- يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

- ويمكن التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي العام والفني، كما يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.

مميزات الالتحاق بالالتحاق بفرق عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

- بناء قدرات العاملين في جميع النواحي التربوية والشخصية والتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية.

- هي بيئة تعلم تساعد على الابتكار والتطوير المهني والشخصي المستمر.

- تقدم أنشطة تربوية وترفيهية لفريق العمل بالمدارس.

- تبادل الخبرات بين المدارس المختلفة.

- بيئة تكنولوجيا تواكب أحدث التطورات العالمية.

- اعتماد المعلمين والمديرين بالمدارس من الأكاديمية المهنية للمعلمين.

- تعد مشروعًا قويا لعمالة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإضافة إلى الشركاء الصناعيين بمختلف المجالات.

كما تعد المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية صديقة للبيئة وتعمل بالطاقة الشمسية وتطبق نظام ترشيد الطاقة

المدارس التكنولوجية التطبيقية

- مدرسة «فريش» الدولية للتكنولوجيا التطبيقية التي تتخصص بمجال تصنيع وصيانة الإسطمبات.

- مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع شركة أولاد الحاج ضيف الله ومشروع قوى عاملة مصر، وتتخصص بمجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

- مدرسة متخصصة مجال تطوير البرمجيات وهي مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع شركة السويدي اليكتروميتير.

- مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، وتتخصص بمجال التجارة الحديثة.

- مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع شركة مصر للتأمين ومشروع قوى عاملة مصر، وتتخصص بمجال التسويق للخدمات المالية.