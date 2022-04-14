مسابقة وزارة التربية والتعليم.. إعلان التفاصيل الكاملة خلال أيام

مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022، من أكثر الكلمات بحثاً على مؤشر البحث جوجل، من قبل خريجي كليات التربية والمتعاقدين من قبل، خاصة بعد تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي أنباء عن عقد مؤتمر صحفي خلال ساعات للإعلان عن تفاصيل المسابقة وموعد التقديم.

مسابقة وزارة التربية والتعليم .. الشروط المتداولة غير صحيحة

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لما يتم تداوله عن عقد مؤتمر صحفي خلال ساعات حول مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم، أو المستندات المتداولة للتقدم في المسابقة، مؤكداً أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة.

وقال وزير التعليم، على جروب أولياء الأمور عبر تطبيق «واتس آب»، أن الوزارة حالياً تجري إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالمسابقة تمهيدا لإعلانها، مطالباً المعلمين باتباع المعلومات الرسمية فقط التي يتم إعلانها من قبل وزارة التربية والتعليم.

أبرز ملامح مسابقة المعلمين 2022

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أبرز ملامح بمسابقة التربية والتعليم لتعيين 15 ألف معلم علي مدارس خمس سنوات بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي كالتالي:-

- عقد مسابقة المعلمين إلكترونياً «أون لاين»، دون أي تدخل أو عنصر بشري.

- الأولوية في التعيين بمسابقة المعلمين للمرحلة الابتدائية ومعلمي المواد الأساسية.

- شهادة الصلاحية ستكون شرطا أساسيا لتثبيت المقبولين بمسابقة المعلمين «30 ألف معلم».

- التعيين في مسابقة المعلمين حسب مقر السكن وتكون الأولوية القصوى لأبناء المنطقة السكينة نفسها.

- المسابقة لن تشمل المعاهد الأزهرية علي مدارس الخمس سنوات.

-مسابقة المعلمين ستكون عامة ومتاحة للجميع وبالتخصصات التي تطلبها وتحددها الوزارة.

- اختبار وتقييم أداء في المدرسة لمدة عامين وبعدها يخضع لتدريبات في أكاديمية المعلمين.