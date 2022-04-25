السيسي بذكرى تحرير سيناء: تحية لأرواح الشهداء الخالدين في ذاكرة مصر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ يوم 25 من أبريل سيظل يومًا خالدًا في ذاكرة أمتنا تجسّدت فيه قوة الإرادة وصلابة العزيمة أكّدتها أجيال أدركت قيمة الانتماء لوطنها فوهبت أنفسها للدفاع عن وطنها تلوح عاليًا بالنصر في سماء العزة والكرامة الوطنية.

تحية لرجال الدبلوماسية المصرية ممن خاضوا معركة التفاوض بكل صبر

وتابع رئيس الجمهورية خلال كلمته الرسمية بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، «تحية لكل من ساهم في استعادة هذه الأرض المقدسة وعودتها لأحضان الوطن الأم مصر، وتحية لأرواح الشهداء الخالدين في ذاكرة مصر، ممن جادوا بالروح والدم لبقاء الوطن حرًا أبيًا، وتحية لرجال الدبلوماسية المصرية ممن خاضوا معركة التفاوض بكل صبر وجلد لاستعادة الأرض الحبيبة».

تحية لروح السادات صاحب قراري الحرب والسلام

وأضاف الرئيس السيسي: «تحية لروح الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي اتخذ قراري الحرب والسلام بشجاعة الفرسان ورؤية القائد الذي يتطلع لتوفير المناخ الآمن وتقرير الاستقرار لشعبه وكل الشعوب المحبة للسلام إلى أن استعدنا أرضنا كاملة لنبدأ بعدها مرحلة جديدة في تعمير سيناء الغالية ليكون ذلك بمنزلة خط الدفاع الأول عنها».