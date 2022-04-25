3 وزراء يناقشون استعدادات استضافة مصر لمؤتمر المناخ «COP 27» (صور)

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعاً بمقر وزارة السياحة والآثار بالزمالك، في إطار الاستعدادات لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP 27»، للوقوف على آخر المستجدات في ملف تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء صديقة للبيئة، إضافة إلى بحث آليات التخلص الآمن من المخلفات الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية بالمدينة.

واستهل وزير السياحة والآثار الاجتماع بالترحيب بالوزراء والحضور، متوجها لهما بالشكر على كل أوجه التعاون و الدعم التي يتم تقديمها للقطاع السياحي للاستعداد لهذا المؤتمر الهام.

مستجدات منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بشرم الشيخ لتحويلها لمدينة خضراء

وخلال الاجتماع، تم استعراض مستجدات منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمدينة شرم الشيخ لتحويلها إلى مدينة خضراء ومستدامة بالإضافة إلى عرض لعدد من مشروعات البنية التحتية والمقترحات لتطوير هذه المنظومة والتخلص بشكل آمن من المخلفات الخاصة بالمنشآت الفندقية و السياحية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ.

كما تمّ استعراض نتائج المباحثات الجارية مع الشركات الراغبة في العمل بمنظومة المخلفات الصلبة بجنوب سيناء لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والمعالجة والتدوير للمخلفات بما فيها تقديم هذه الخدمات إلى المنشآت الفندقية و السياحية بشرم الشيخ.

الحكومة تسابق الزمن للانتهاء من استعدادات استضافة مصر لمؤتمر المناخ

وتم خلال اللقاء تأكّيد أن الحكومة تسابق الزمن للانتهاء من الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لـ مؤتمر المناخ في إطار الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لهذا الحدث العالمي الهام والمتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء اللجنة العليا المعنية بالتحضير للمؤتمر، كما تمّ تأكّيد أهمية دور المجتمع المحلى وأبناء محافظة جنوب سيناء من العاملين في هذا المجال للعمل فى المنظومة الجديدة لضمان نجاحها وأن تكون شرم الشيخ واجهة مشرفة لمصر أمام العالم.

وفي سياق متصل، تمّ مناقشة الاستعدادات السياحية للمؤتمر ومنها المقترحات الخاصة بالزيارات السياحية التي سيتم تنظيمها للوفود المشاركة في المؤتمر لإتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بالمقومات السياحية المتميزة والمتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، حيث يمكن تنظيم زيارات داخل مدينة شرم الشيخ وغيرها من المدن السياحية مثل سانت كاترين والأقصر وأسوان وأبو سمبل وسيوة وغيرها مع إبراز المشروعات التنموية و القومية والبيئية بها.

برامج السياحة الخضراء

كما تمّ خلال الاجتماع مناقشة برامج السياحة الخضراء، إذ أنَّ مؤتمر المناخ بما يتناوله من قضايا وثيق الصلة بالسياحة والآثار و خاصة فيما يتعلق بإعداد استراتيجية للسياحة المستدامة، التي قد تمّ الانتهاء منها وجار مراجعتها من قبل ممثلي وزارة السياحة والآثار.

كما جرى استعراض المعايير البيئية للمنشآت الفندقية التي تمّ إطلاق أول برنامج تدريبي لها في مصر من شرم الشيخ ومن أهمها تدريب العاملين بالفنادق على الممارسات الصحيحة للتوجه نحو السياحة المستدامة، كذا قد تمّ تدريب 46 فندقًا بالفعل، كما تمّ وضع دليل استرشادي للتوافق مع البيئة، إضافة إلى أنَّه تمّ وضع الاشتراطات البيئية للمطاعم والكافيتريات.

حضر الاجتماع غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومساعدي وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والشئون الفنية، ومستشار وزير السياحة والآثار للسياحة المستدامة، وخالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي، وأحمد سعيد مدير الوحدة التنفيذية للمخلفات بوزارة التنمية المحلية، وهدى عمر مساعد وزيرة البيئة للسياحة البيئية وكلا من إيهاب طارق وخالد الفرا مستشاري وزيرة البيئة للمخلفات.