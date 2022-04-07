خطط تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء بمؤتمر شنايدر العالمية

نظمت شنايدر إلكتريك العالمية، مؤتمرًا موسعًا بمدينة شرم الشيخ، لبحث سبل تطوير الفنادق والمنتجعات السياحية بأحدث الحلول الرقمية، وناقش المؤتمر الذي انعقد تحت عنوان Innovation Day EcoStruxure for Hotels in Sharm El-Sheikh بمشاركة العديد من الخبراء والعاملين في القطاعات الفندقية، التأثيرات الإيجابية التي يمكن أن تحققها الحلول الرقمية، مثل تعزيز الاستدامة والكفاءة التشغيلية والتركيز على الكوادر البشرية وتوفير الطاقة والسلامة.

عام الاستدامة واستضافة قمة المناخ COP27

وتكمن أهمية المؤتمر في كونه يأتي تماشياً مع الرؤية المصرية لعام 2022، باعتباره عام الاستدامة واستضافة قمة المناخ COP27 في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، لذا حرصت شنايدر إلكتريك على دعم هذا التوجه بمعالجة التحديات البيئية ودفع التحول للبيئة الخضراء، من خلال تقديم المنتجات والخدمات والخبرات اللازمة لتسهيل تحويل شرم الشيخ إلى مدينة مستدامة وخضراء.

ومن هذا المنطلق، تناول المؤتمر العديد من الموضوعات التقنية التي ناقش من خلالها خبراء شنايدر إلكتريك أهمية توظيف الحلول التكنولوجية لتعزيز استدامة الفنادق والكفاءة التشغيلية والتركيز على الأشخاص وتقليل استهلاك الطاقة، وتوفير حلول السلامة للموظفين والضيوف.

الاستفادة من التكنولوجيا لمواجهة التحديات

وأوضح المشاركون، أن دمج حلول إنترنت الأشياء يعمل على تبسيط عملية تحويل المباني إلى مباني ذكية من خلال تطوير بنية آمنة وقابلة للتوسع.

وقد أكد سيدريك سالا، مدير قطاع الفنادق بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة شنايدر إلكتريك: «في ظل التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم، يحتاج صانعو القرار في قطاع الفنادق إلى الاستفادة من أحدث التقنيات التكنولوجية لمواجهة التحديات المتمثلة في ارتفاع الطلب ونقص العمالة».